Al otro día no pudo saber si le seguía robando sus fotos. No pudo entrar a Twitter porque su cuenta había sido borrada permanentemente. "Perdí todo mi contenido, y mi negocio entero", dijo. La explicación más probable es que el impostor haya denunciado una foto de ella, que no era un desnudo sino una toma "sugestiva" en sus palabras. "Yo era la persona más convencional posible", agregó, sobre el contenido de su cuenta. "Nunca transgredí los límites. Pero hay una enorme área gris en los términos de servicio".