La relación nunca fue muy normal. En los once años que llevaban juntos no habían podido tener intimidad. Tapaban las discusiones y los problemas con más comida chatarra hasta que todo se fue de control. Juntos llegaron a pesar más de 600 kilos. Tan inmanejable eran sus cuerpos que la hermana de Lee, Cassie, tuvo que mudarse con ellos para ayudarlos. No podían hacer nada solos: ni bañarse, cambiarse o ir al baño.