Mientras los abogados de Trump intentan frenar la distribución del libro, mediante una carta de cese y desestimiento de 10 carillas, en la que intiman al editor a no dañar a su cliente, otras personas discuten su credibilidad. "Históricamente, uno de los problemas de la perspectiva omnisciente de Wolff es que aunque quizá se entere de todo, algunas cosas las comprende mal", escribió David Carr en The New York Times al reseñar la biografía de Rupert Murdoch que Wolff publicó en 2008.