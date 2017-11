Manson, sin embargo, no era un demonio sino un ser humano, como dejó en claro su muerte. No lo digo para suavizar sus crímenes o absolverlos. Pero tampoco creo en demonios; la gente ya es lo suficientemente atemorizante. Verdaderamente, aceptar a Manson como una persona, verlo a través del filtro de su humanidad, es aceptar eso que resistimos: que quizás él no era tan diferente del resto de nosotros.