"No comparé su comportamiento con su enfermedad", indicó la neuropatóloga que examinó el cerebro. El nombre del criminal era conocido no sólo por los investigadores, sino por el resto de la población de New England y Estados Unidos. Al colocarlo sobre su fría mesa de acero, notaron que en apariencia era como cualquier otro. Su peso: 1.573 gramos. El normal para un joven de esa edad. A simple vista, no presentaba anormalidades. No era grande ni pequeño; ni deformado ni extraordinario. Parecía saludable: las meninges, las capas de membranas translúcidas que recubren y protegen el cerebro, todavía lo hacían de manera natural. Tenía un brillo normal, según reportó The New York Times.