De inmediato, su madre Mary Moreland, comenzó una campaña para informar a sus familiares y amigos el estado de salud de Tina y recaudar fondos para lograr solventar los gastos médicos futuros. La recuperación -si la habría- sería larga y traumática. Y había que estar preparados. Pero los médicos no eran optimistas. Los signos de mejoras no eran contundentes y no podían garantizar el estado en que se encontraría en caso de poder salir del estado comitoso.