Estados Unidos ordenó hoy la salida de 15 funcionarios de la embajada cubana en Washington, en respuesta a los supuestos “ataques” acústicos que han sufrido al menos 22 de los diplomáticos estadounidenses en Cuba, y que han llevado al Departamento de Estado a reducir su personal en la isla caribeña.

“La decisión se tomó por el fracaso de Cuba para proporcionar la protección estipulada en la Convención de Viena a nuestros diplomáticos”, afirma el departamento de Estado en su comunicado.

El Departamento de Estado ha proporcionado al Gobierno cubano “una lista” de funcionarios que deben salir del país en un plazo de siete días, explicó a periodistas un funcionario del Departamento de Estado, quien informó de que la cifra de estadounidenses afectados por los misteriosos ataques se ha elevado de 21 a 22.

Sec Tillerson: US ordered departure of 15 Cuban officials in response to #Cuba‘s failure to protect diplomats under Vienna Convention. pic.twitter.com/kY7DTM6RQ3

— Heather Nauert (@statedeptspox) October 3, 2017