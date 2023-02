Al fin, el populismo pierde fuerza en Europa

Petr Pavel, el ganador de la elección presidencial checa, junto a su esposa. (REUTERS/David W Cerny)

Los directores de casting de Hollywood no pueden votar a los jefes de Estado europeos. Pero si lo hicieran, se decantarían por Petr Pavel. De mandíbula cuadrada y pelo blanco, este checo de 61 años tiene todo el aspecto del jefe de un pelotón aerotransportado convertido en general de la OTAN y aspirante a estadista: piense en Eisenhower o de Gaulle, variante de operaciones especiales. Los compatriotas de Pavel también se han dado cuenta de su atractivo y han otorgado al militar retirado una decisiva victoria del 58% en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales checas del 28 de enero. El triunfo de Pavel entusiasmó aún más a los europeos que temían que el populismo se hubiera convertido en una fuerza imparable en todo el continente. Pavel, liberal y pro-europeo, se impuso a Andrej Babis, un multimillonario de la élite que era el suplente de Donald Trump. No son más que unas elecciones en un país europeo de tamaño medio. Pero supone otro golpe para la narrativa de una política europea que se desplaza inexorablemente hacia los extremos.

La historia política de la UE en las últimas dos décadas ha sido la de cómo los populistas han irrumpido en lo que solía ser un cártel cómodo y mayoritariamente liberal. Antes, las elecciones en Europa solían enfrentar a candidatos de centro-derecha con otros de centro-izquierda. Desde el cambio de siglo, pero sobre todo a partir de 2015, los candidatos de la franja posfascista y de la aún marxista pasaron de ser marginales a centrales. El auge de los populistas, que claman contra los inmigrantes, los homosexuales, la globalización, la modernidad y todo lo que ello conlleva, ha sacudido los sistemas políticos de Suecia, Italia, Dinamarca y Grecia. En el continente, cada elección parece una prueba para ver si los electores siguen respetando el consenso centrista de posguerra o si los políticos de antaño, como Marine Le Pen en Francia, deberían tener la oportunidad de ponerlo patas arriba. En lugares como Polonia, Hungría y, más recientemente, Italia, han prevalecido los outsiders.

El resultado checo demuestra que la burbuja del populismo puede desinflarse. Babis ya había sido destituido como primer ministro (el cargo más importante en la política checa) en 2021, aunque sólo porque su partido, el más votado, no pudo encontrar socios para formar una coalición. La presidencia durante la última década había estado en manos de Milos Zeman. En su día fue un primer ministro de centro-izquierda, pero su etapa como jefe de Estado incluyó una retórica racista y homófoba, por no hablar de su apoyo a Rusia. Como era de esperar, apoyó a Babis. Pavel, en cambio, destacó por su competencia cuando llevaba uniforme. Es muy apreciado en los círculos europeos, sobre todo por los franceses, que lo colmaron de honores después de que una unidad que dirigía salvara a docenas de sus soldados de ser capturados durante una misión en la antigua Yugoslavia en 1993.

Es demasiado pronto para afirmar que la burbuja populista ha estallado. Pero la sensación de inevitabilidad del avance del populismo se ha desvanecido. La derrota de Babis se produce tras las recientes salidas de políticos trumpistas en Eslovenia y Bulgaria (aunque Bulgaria también ha expulsado a un primer ministro liberal y se prepara para nuevas elecciones), por no hablar de Estados Unidos y Brasil. Europa Central y Oriental ha sido un terreno especialmente fértil para los populistas. Desde la caída del comunismo en 1989, los votantes se han visto afectados por los rápidos cambios económicos y sociales. A algunos les molesta que se les haga sentir que no pueden aspirar a otra cosa que a parecerse más a Occidente -acogida de inmigrantes, despreocupación por el matrimonio homosexual- sin llegar nunca a ponerse a la altura. Pero Occidente también ha tenido sus triunfos populistas. Gran Bretaña abandonó la UE a base de promesas dudosas sacadas directamente del manual populista. En Suecia, un partido posfascista apoya al nuevo gobierno; en Italia, bajo Giorgia Meloni, uno lo dirige.

La derrota de Babis se produce tras las recientes salidas de políticos trumpistas en Eslovenia y Bulgaria, por no hablar de Estados Unidos y Brasil. Europa Central y Oriental ha sido un terreno especialmente fértil para los populistas. (REUTERS)

Los populistas se enfrentan a vientos en contra por varias razones. Una es la guerra de Ucrania. Ha manchado a Vladimir Putin, el político al que muchos populistas europeos tienen en mayor estima. La guerra también ha fracturado una alianza entre Polonia (cuyos populistas apoyan a Ucrania) y Hungría (cuyo primer ministro “demócrata antiliberal”, Viktor Orban, sigue alabando a Rusia). La salida de la UE es vista por cada vez más votantes como un error tras la desdichada exhibición de Gran Bretaña. Y el precio del populismo se ha hecho más evidente. Burlarse de la burocracia bruselense que hace cumplir las normas de la UE -por ejemplo, sobre cómo deben funcionar los tribunales sin interferencias políticas- solía ser de rigor para gente como Orban, cuya base disfrutaba con las historias de eurócratas nerviosos. Ahora ya no. Una parte de los fondos de la UE, sobre todo los destinados a la recuperación del bloque tras la crisis del 19-D, está supeditada a que los gobiernos nacionales cumplan los criterios establecidos en Bruselas. Los populistas pueden negarse a acceder a las exigencias de Bruselas, pero eso significa verse privados de un dinero que los votantes saben que ayudaría en una crisis del coste de la vida, como ha ocurrido en Polonia y Hungría.

Incluso cuando ganan los populistas no está claro que sus políticas lo hagan. En Italia, Giorgia Meloni no sólo está en el poder, sino que su partido está subiendo en las encuestas. Sin embargo, esto no indica el éxito del populismo: Meloni ha gobernado como una centrista en sus primeros cien días. Se ha mantenido alejada de sus homólogos de Polonia y Hungría, y ha preferido reunirse con el francés Emmanuel Macron y con la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Sin duda, la dirigente italiana ha tomado nota del ascenso de Le Pen, que con los años ha moderado sus críticas al euro y tiene la vista puesta en las presidenciales de 2027.

En Italia, Giorgia Meloni no sólo está en el poder, sino que su partido está subiendo en las encuestas. Sin embargo, esto no indica el éxito del populismo: Meloni ha gobernado como una centrista en sus primeros cien días. Se ha mantenido alejada de sus homólogos de Polonia y Hungría, y ha preferido reunirse con el francés Emmanuel Macron y con la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. (REUTERS)

Fuera del centro

El populismo sigue siendo importante. Del mismo modo que políticos como Meloni modifican sus ideas una vez en el cargo, los políticos de centro han añadido otras populistas a su repertorio. El resurgimiento de la inmigración ilegal en los últimos meses se está afrontando en parte con políticas que antes eran desagradables para el consenso centrista. Antes era impensable hablar de construir vallas en las fronteras de la UE y recortar la ayuda al desarrollo a los países pobres que no ayuden a Europa a frenar los flujos migratorios. Estas medidas están ahora firmemente en la agenda de la UE.

Los liberales esperan que el momento del populismo esté pasando porque los votantes se dan cuenta de que tiene mucha retórica y pocas soluciones. Eso es cierto, aunque un poco optimista. A los populistas aún les quedan muchas victorias políticas. Pero el triunfo de Pavel demuestra que también sufrirán muchas derrotas.

© 2023, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.

