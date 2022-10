La obsesión por el control hace que China sea más débil pero más peligrosa

Una cámara de seguridad junto a una bandera china en Shanghai (REUTERS/Aly Song)

Será un asunto ordenado. A partir del 16 de octubre, los grandes del Partido Comunista de China se reunirán en el Gran Salón del Pueblo de Pekín para celebrar su congreso quinquenal. No habrá ni una taza de té fuera de lugar; no se oirá ni un susurro de protesta. El Partido Comunista siempre ha estado obsesionado con el control. Pero con el presidente Xi Jinping esa obsesión se ha profundizado. Después de tres décadas de apertura y reforma bajo los líderes anteriores, China se ha vuelto en muchos aspectos más cerrada y autocrática bajo Xi. La vigilancia se ha ampliado. La censura se ha endurecido. Las células del Partido flexionan sus músculos en las empresas privadas. Preservar el control del partido sobre el poder está por encima de cualquier otra consideración.

Esto es evidente en la respuesta del Xi al COVID-19. El cierre inicial de China salvó muchas vidas. Sin embargo, mucho después de que el resto del mundo haya aprendido a vivir con el virus, China sigue tratando cada caso como una amenaza para la estabilidad social. Cuando se producen infecciones, se cierran distritos y ciudades. Las aplicaciones de seguimiento de movimientos obligatorias detectan cuando los ciudadanos han estado cerca de una persona infectada, y entonces les prohíben el acceso a los espacios públicos. Ni que decir tiene que nadie así marcado puede entrar en Pekín, para no provocar un brote en un momento políticamente delicado.

Xi Jinping (REUTERS/Jason Lee)

Algunos esperan que, una vez finalizado el congreso, se desvele un plan para flexibilizar la política de cero-covid. Pero aún no hay señales de los primeros pasos esenciales para evitar muertes masivas, como muchas más vacunaciones, especialmente de los ancianos. La propaganda del partido sugiere que cualquier flexibilización está muy lejos, independientemente de la miseria y el caos económico que provocan los cierres. La política no se ha adaptado porque nadie puede decir que Xi está equivocado, y Xi no quiere que China dependa de las vacunas extranjeras, aunque sean mejores que las nacionales.

Esta locura de control tiene implicaciones más amplias para China y el mundo. En el país, Xi toma todas las decisiones importantes, y una feroz maquinaria de represión hace cumplir su voluntad. En el extranjero, intenta crear un orden mundial más favorable a los autócratas. Para ello, China adopta un doble enfoque. Trabaja para cooptar los organismos internacionales y redefinir los principios que los sustentan. Bilateralmente, recluta a los países para que los apoyen. Su peso económico ayuda a convertir a los más pobres en clientes; su falta de reparo ante los abusos le permite cortejar a los déspotas; y su propio ascenso es un ejemplo para los países descontentos con el statu quo liderado por Estados Unidos. El objetivo de Xi no es hacer que otros países se parezcan más a China, sino proteger sus intereses y establecer la norma de que ningún gobierno soberano tiene que someterse a la definición de derechos humanos de otro. Tal y como sostiene nuestro informe especial, Xi quiere que el orden mundial haga menos, y puede que lo consiga.

Un discurso de Xi Jinping contra el COVID-19 (REUTERS/Florence Lo)

Con razón, Occidente lo considera alarmante. Ningún régimen despótico de la historia ha contado con recursos que igualen a los de la China moderna. Y a diferencia del líder de una democracia, Xi puede chasquear los dedos y desplegarlos. Si quiere que China domine tecnologías como la inteligencia artificial o los medicamentos, los fondos públicos y privados se vuelcan en la investigación. El tamaño y la determinación pueden producir resultados: China está probablemente por delante de Occidente en campos como el 5G y las baterías. Cuanto más poderosa sea su economía, mayor será probablemente su músculo geopolítico. Sobre todo si puede dominar ciertas tecnologías clave, hacer que otros países dependan de ella y establecer normas que los atrapen.

Por eso los gobiernos occidentales tratan ahora la innovación china como una cuestión de seguridad nacional. Muchos están aumentando las subvenciones a industrias como la de fabricación de chips. La administración del presidente Joe Biden ha ido mucho más lejos, buscando abiertamente paralizar la industria tecnológica china. El 7 de octubre prohibió la venta de chips de alta gama a China, tanto por parte de las empresas estadounidenses como de las extranjeras que utilicen kits estadounidenses. Esto ralentizará los avances de China en campos que Estados Unidos considera amenazantes, como la inteligencia artificial y los supercomputadoras. También perjudicará a los consumidores chinos y a las empresas extranjeras, que podrían acabar encontrando formas de eludir las nuevas normas. En resumen, es una herramienta demasiado contundente.

En Pekín, una exposición del Partido Comunista, que incluye misiles balísticos, robots desinfectantes o muestras lunares, busca ensalzar diez años de éxitos bajo la China de Xi Jinping, que está a punto de volver a ocupar un tercer mandato inédito (AFP)

También sugiere que Biden sobreestima los puntos fuertes del modelo verticalista de China y subestima el modelo más libre del mundo democrático. La obsesión de Xi por el control puede hacer que el Partido Comunista sea más fuerte, pero también hace que China sea más débil de lo que sería. Destinar recursos a los objetivos nacionales puede funcionar, pero suele ser ineficiente: según algunas estimaciones, las empresas estadounidenses producen aproximadamente el doble de innovación por el mismo gasto que sus pares chinos. Tener un líder que odia admitir los errores hace más difícil corregirlos.

Incluso cuando Xi se esfuerza por convertir a China en una superpotencia, sus impulsos autoritarios y los del partido la han aislado. El gran cortafuegos frena la entrada de ideas extranjeras. La política de cero-covid ha frenado la entrada y salida del país: los académicos chinos prácticamente han dejado de asistir a conferencias en el extranjero; los ejecutivos chinos apenas viajan; el número de expatriados europeos en China se ha reducido a la mitad. Una China menos conectada será menos dinámica y creativa. Y el gobierno está agravando el aislamiento de China al hacerla menos hospitalaria para que los extranjeros vivan o trabajen en ella. Por ejemplo, las empresas extranjeras deben hacer accesibles al Estado los datos confidenciales que envían al extranjero, que a menudo son propiedad de sus principales competidores. Esto es un incentivo para hacer investigación y desarrollo fuera de China. Por último, el nefasto historial de China en materia de derechos humanos hace que tenga pocos amigos de verdad y limita la cooperación con los países que están a la vanguardia de la tecnología.

Conoce a tu rival y a ti mismo

Xi Jinping celebra el Día Nacional eb Pekín (REUTERS/Florence Lo)

El hecho de que China sea más débil de lo que parece no sirve de consuelo. Incluso las potencias mucho más débiles pueden ser peligrosas, como ha demostrado Rusia bajo la presidencia de Vladimir Putin. Una China más aislada y encerrada en sí misma podría volverse aún más beligerantemente nacionalista.

Lo mejor que puede hacer Occidente es enfrentarse a China cuando sea necesario, pero permitir la colaboración en otros casos. Restringir las exportaciones de la tecnología más sensible, pero mantener la lista corta. Resistir los intentos de China de hacer el orden global más amigable para los autócratas, pero evitar una retórica marcial exagerada. Acoger a estudiantes, ejecutivos y científicos chinos, en lugar de tratarlos a todos como potenciales espías. Recordar, siempre, que el problema debe ser con la tiranía, no con el pueblo chino. Será un equilibrio difícil de alcanzar. Pero manejar la dictadura más poderosa de la historia siempre iba a requerir tanto fuerza como sabiduría.

