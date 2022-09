Cómo cambió Gran Bretaña desde que Isabel II fue coronada en 1953

La reina Isabel II. En el Salón del Trono del Palacio de Buckingham tras su coronación: S.M. la Reina Isabel II posó para esta fotografía realizada por Cecil Beaton, en el Salón del Trono del Palacio de Buckingham tras su Coronación el 2 de junio de 1953. Está vestida con su traje de Coronación y su túnica de terciopelo púrpura. Sobre su cabeza lleva la Corona Imperial de Estado. En su mano izquierda lleva el Orbe y en la derecha el Cetro con Cruz. En sus muñecas lleva los Brazaletes de la Sinceridad. (The Grosby Group)

En algún lugar de Gran Bretaña, media docena de personas se reunieron en una granja para ver la coronación de la reina Isabel II por televisión. “Es un día agotador para ella. Dos horas y media en la Abadía. Es todo el día en realidad”, dijo uno de ellos. “Espero que se empaque un par de bocadillos”, comentó otro. Alguien añadió: “Me gustaría que algunas de las damas de compañía se tropezaran y nos dieran un poco de diversión”. Luego: “Le ponen un dosel cuando la ungen, eso es bueno para ella”.

Esta escena, que fue grabada por un informante para Mass Observation (una especie de red de espionaje sociológico benigno), podría ser un clip de “The Royle Family”, una comedia de los años 90 en la que la gente se sienta a ver la televisión, o la variación más reciente, “Gogglebox”. En 1953, al igual que hoy, los espectadores británicos no podían evitar centrarse en los asuntos más mundanos. ¿No le dará hambre a la reina? Ooh, qué bien que le den un toldo. Eran sarcásticos, aunque sin llegar a la irreverencia. En algunos aspectos no han cambiado mucho desde entonces.

Su país, sin embargo, se ha transformado. En el año de la coronación, los habitantes de Gran Bretaña vivían y trabajaban de formas que hoy parecen tan peculiares como lo habrían sido las de los últimos años de la época victoriana para quienes veían la coronación en pantallas borrosas en blanco y negro. Como Gran Bretaña cuenta con tan buenos datos históricos, es posible ver lo diferente que era.

La joven reina gobernaba un país menos poblado y más joven. De los 50,6 millones de habitantes del Reino Unido en 1953, 21,6 tenían menos de 30 años y sólo 8 tenían 60 o más, una proporción de 2,7 a 1. Si miramos las películas de esa época, las hordas de niños son tan sorprendentes como la omnipresencia de los sombreros. Desde entonces, el país ha crecido, superando los 67 millones, y ha envejecido. La proporción entre jóvenes y ancianos es de 1,4 a 1, y sigue bajando.

La reina se casó a los 21 años y dio a luz a su primer hijo, Carlos, a los 22 años. En este sentido, era bastante típica de sus contemporáneos. En 1953, el 65% de los nacimientos eran de mujeres menores de 30 años, frente al 40% actual. Sólo el 5% de los nacimientos fueron fuera del matrimonio; hoy la proporción es del 51%. Pero Isabel tuvo tres hijos más, lo que la hizo inusual. Nació en 1926. La mujer media nacida en ese año tuvo 2,2 hijos durante su vida. Los monarcas hacen bien en pasarse de la raya: La historia inglesa está plagada de ejemplos de los estragos causados cuando la línea de sucesión no está clara.

Isabel también fue inusual por tener un trabajo, aunque singular. Las mujeres eran el 32% de la población empleada en 1953; hoy son el 48%. Era especialmente raro que una madre de niños pequeños trabajara fuera de casa. El censo de 1951 reveló que sólo una de cada seis lo hacía.

Su primer papel público, antes de empezar a dar discursos, fue en el Servicio Territorial Auxiliar, donde aprendió a reparar y conducir ambulancias y jeeps. Y pasó gran parte de su vida en compañía de militares y ex militares. En ese sentido, era típica de su generación. En el año de la coronación, el gobierno británico todavía esperaba que los hombres hicieran el servicio nacional, y seguiría haciéndolo durante otra década. Las fuerzas armadas absorbían una parte enorme del gasto público. En 1953-54, el 9% de la renta nacional británica se destinó a la defensa, una vez y media más que al Servicio Nacional de Salud y a la educación pública juntos.

Algunos alimentos, en particular la carne y los productos lácteos, todavía estaban sujetos a racionamiento en tiempos de guerra en 1953. Y las dietas británicas eran irremediablemente pesadas. La persona media -hombre, mujer y niño- comía 63 onzas (1,78 kg) de patatas frescas a la semana, casi cinco veces más que hoy. La segunda verdura más importante era la col. La gente consumía seis onzas a la semana, seis veces más que los británicos modernos. Las cocinas debían oler a azufre.

Sin embargo, es posible que la gente no se diera cuenta de ello, porque en el año de la coronación había otros dos olores por todas partes. Uno era el del tabaco quemado. Casi todos los hombres y muchas mujeres fumaban: una encuesta realizada en 1951 reveló que el 87% de los médicos mayores de 35 años eran fumadores. Un año después de la coronación, el mismo estudio presentaba pruebas sólidas de que el tabaquismo estaba relacionado con el cáncer de pulmón. El largo descenso del tabaquismo comenzó unos años más tarde.

El otro olor omnipresente era el humo del carbón. El carbón alimentaba las fábricas y los trenes de Gran Bretaña, generaba su electricidad y calentaba los hogares. En 1953, el país extrajo 230 millones de toneladas de la roca, más de cuatro toneladas por persona. Unas 700.000 personas trabajaban en la industria del carbón. En 1966, cuando la reina visitó Aberfan, un pueblo galés devastado por un vertedero de carbón, se dirigía al corazón de la economía británica. Pero en 2019 la producción de carbón de Gran Bretaña era de sólo 1 millón de toneladas.

Gran Bretaña ha cambiado profundamente en algunos aspectos que no están registrados. Por ejemplo, era un país mucho más blanco en 1953. Pero no se sabe con exactitud hasta qué punto era blanco, porque el censo no preguntó por la raza hasta 1991. Las parejas del mismo sexo estaban envueltas en el secreto. A mediados del siglo XX se sabía menos sobre la fe de la gente de lo que se sabe hoy, aunque la religión era mucho más importante entonces que ahora.

En algunos aspectos, la sociedad británica parece estar volviendo a los patrones del año de la coronación. Los divorcios eran extremadamente raros en 1953, cuando sólo se producían 30.000. Después, el número aumentó sin cesar, alcanzando un máximo de algo más de 160.000 en 1992, año en que dos de los hijos de la reina se separaron de sus cónyuges. Pero el divorcio ha vuelto a ser más raro, probablemente porque la gente es mucho menos propensa a casarse hasta que está bastante segura de su pareja. En la actualidad, el número anual de divorcios ronda los 100.000. La población de Londres es más o menos la misma que a mediados del siglo XX. Entre tanto, perdió 2 millones de habitantes (debido a una política precipitada de traslado de la clase trabajadora fuera de la capital a las nuevas ciudades suburbanas) y luego recuperó aproximadamente el mismo número.

Las siete décadas transcurridas desde la coronación de Isabel hasta su muerte marcan un récord que probablemente nunca será superado. Es posible que las sucesivas coronaciones no vuelvan a ser tan diferentes. Salvo que se produzca una agitación social muy dramática, o nuevas técnicas que prolonguen enormemente la vida, Gran Bretaña cambiará menos durante los reinados de Carlos, Guillermo o Jorge de lo que lo hizo bajo Isabel.

