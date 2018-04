"Sin él no hubiera sido lo que soy ahora, me contactó desde la emisora. Me dio un trabajo de mensajero en la empresa, en el que todavía sigo, con todos los permisos para asistir a cada partido. Me patrocina todos los mundiales y hasta les dio la universidad a mis hijos". Así se acabaron las 'coletones', los hoteles de 1.000 estrellas, los días de hambre, la preocupación de la familia. Y el Cole pudo ir al Mundial Estados Unidos 94, sin pensar que regresaría con la ilusión por el suelo.