Cristiano Ronaldo vivió un partido especial en Suiza: su selección, Portugal, cayó vapuleada 3-0 ante la rejuvenecida Holanda, que no participará del Mundial de Rusia. El crack del Real Madrid, de 33 años, no pateó al arco: su único intento se dio estando fuera de juego, y así y todo Cillessen se lo atajó. Y atravesó un momento particular cuando se dio una invasión de campo.