Un atleta brasileño explotó de furia por los ruidos molestos en la Villa Olímpica de Tokio: “Todo ser humano tiene un límite”

Da Silva explotó de furia por los ruidosos de la Villa Olímpica

A horas de tener que saltar a la pista para afrontar la prueba de 3.000 metros con obstáculos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el brasileño Altobeli Santos da Silva realizó una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram en la que se quejó de algunos atletas que se sobrepasaron con el ruido dentro de la Villa Olímpica y le impidieron descansar con normalidad.

“Estoy bajo estrés aquí, muchachos. De hecho, estoy temblando de ira, estoy tan nervioso aquí en Japón. Estoy cansado, escucho un ruido en la puerta del dormitorio, el sonido funk de los atletas que entrenan a tiempo parcial. Hay deportistas que solo vienen aquí para participar en los Juegos Olímpicos, no vienen con una propuesta, con una meta”, declaró en una serie de videos que publicó en sus historias de Instagram el atleta de 30 años.

Altobeli fue medalla de oro en los Panamericanos de Lima 2019

Más tarde, añadió: “Vine con una meta, un objetivo, por esto estoy en mi habitación, durmiendo, descansando, respetando la privacidad. Es complicado, es en estos momentos que te das cuenta de quién es quién”.

El oriundo de San Pablo viene de ser campeón en los Panamericanos de Lima 2019, donde se colgó la medalla dorada tras imponerse en la prueba de 3.000 metros con obstáculos que lo tendrá como protagonista en Japón. “Tienes que estar atento. Ni siquiera fui a cenar para priorizar mi descanso. Todos son adultos, no necesitan llamar la atención. Hay algunos que necesitan bajarse de los tacones altos. Hay cosas que tienen ser así, con hierro y fuego, risa. Llegar a ese punto de hablar es porque me estalló la paciencia. Todo ser humano tiene un límite. Me desperté con el ruido”.

Por último, dejó un mensaje escrito en sus historias de Instagram: “Mejor ser odiado por ser verdadero que ser aclamado siendo falso para quedar bien con todo el mundo. Mantengo mi carácter de nunca precisar fingir o ser quien no soy para agradar a quien no conozco o conozco mal. Respeto genera respeto. Gentileza genera gentileza”.

LA CURIOSA HISTORIA DEL ATLETA BRASILEÑO

Luego de ganar la medalla de oro en los Juegos realizados hace un par de años en Perú, da Silva reveló que de chico quedó huérfano y tuvo que vivir en las calles de Brasil: “A veces dormía en los carros. Pasé hambre, tuve muchas dificultades, pero pude sobreponerme”. Sus amigos lo tildaban de loco cuando empezó a correr y se decidió a hacaerlo en maratones cuando vio que el primer premio de una de las primeras que disputó era una motocicleta. No ganó, pero allí conoció a su primer entrenador y comenzó su trayectoria.

¿Por qué lo apodan Altobeli? Por el futbolista italiano campeón del mundo en el Mundial de España 1982 llamado Alessandro Altobelli.

