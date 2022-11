La misteriosa enfermedad que afecta a Cristiano Ronaldo y puso en alerta a Portugal en el umbral del Mundial de Qatar 2022

Cristiano Ronaldo no fue convocado para los últimos dos partidos del Manchester United (REUTERS/Carl Recine)

Se encendieron las alarmas en la selección de Portugal debido a una “una enfermedad” que lo obligó a estar ausente en la convocatoria del último partido del Manchester United previo al paréntesis por el Mundial de Qatar 2022. El delantero tampoco había estado en el partido del jueves ante el Aston Villa y su situación generó preocupación en su club y en el cuerpo técnico que dirige Fernando Santos, a solo una semana del inicio de la Copa del Mundo y a 11 días del debut el combinado lusitano frente a Ghana.

El director técnico del United, Erik ten Hag había manifestado en la previa del choque ante Aston Villa que CR7 no estuvo en condiciones por “enfermedad”, según informó “no sé cuándo volverá a estar listo, pero no estoy preocupado”. Al ser consultado si el jugador se estaba cuidando por la cercanía del Mundial, el estratega neerlandés respondió, “nada de eso, está enfermo y por eso no juega”.

Pero el artillero de 37 años no se recuperó y el sitio Manchester Evening News adelantó que no tampoco fue convocado por Erik ten Hag para el partido de este domingo frente al Fulham en Londres y por ende no integró la delegación. Hubo hermestismo de parte del club sobre la situación del futbolista portugués que en la presente temporada disputó 16 encuentros y marcó 3 goles.

Cabe recordar que en su momento el futuro del futbolista estuvo en duda dentro del elenco inglés y llegó a ausentarse en la pretemporada debido a que consideró que Los Diablos Rojos no tenían un plantel competitivo para pelear por el título en la Premier League, en la que marchan quinto en el campeonato. Además, su anhelo era disputar la Champions League y en el ámbito internacional su club sólo logró pasaje a la Europa League, la segunda competición de clubes en el Viejo Mundo.

El último posteo de Cristiano Ronaldo dedicado al cumpleaños de su hija

Cristiano, por su parte, en su cuenta de Instagram publicó una foto junto a su hija por el cumpleaños, pero no aclaró su situación. El jugador se mostró junto a su familia en la previa a su quinto Mundial consecutivo. La mejor actuación junto a selección fue en Alemania 2006, certamen en el que llegaron a disputar los siete partidos y Portugal finalizó cuarta.

En tanto que el Manchester United venció de forma agónica al Fulham con un tanto del juvenil argentino Alejandro Garnacho, quien construyó la jugada por la banda izquierda, descargó, y tras recibir la devolución dentro del área definió cruzado.

Fue el último partido en la Premier League antes del parate por el Mundial de Qatar y todos los futbolistas que fueron convocados por su selecciones emprendieron viaje hacia Medio Oriente para sumarse a sus delegaciones. El lunes 26 de diciembre, una semana después de terminada la Copa del Mundo, el campeonato inglés retomará su actividad.

En la Copa del Mundo selección portuguesa debutará con Ghana el 24 de noviembre, luego se enfrentará a Uruguay (28 de noviembre) y cerrará su participación en el Grupo H con Corea del Sur (2 de diciembre). Cristiano Ronaldo llegará como el emblema de su selección y principal figura.

