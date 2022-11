“Cavani tiene muy hinchado el tobillo”: la frase en Valencia que encendió las alertas en Uruguay a días del Mundial

A 11 días para el inicio del Mundial de Qatar, las lesiones son uno de los temas que más preocupan a los entrenadores de las distintas selecciones participantes. En esta ocasión, fue el técnico del Valencia, Gennaro Gattuso, el que hizo referencia a las molestias que sufre el delantero uruguayo Edinson Cavani.

El ex futbolista italiano dijo en una conferencia de prensa que espera que el jugador charrúa pueda estar con Uruguay en el próximo Mundial de Qatar, aunque admitió que su tobillo derecho sigue hinchado y que quedó descartado para jugar este jueves ante el Betis.

“Edi en estos últimos cinco o seis días ha hecho de todo para poder jugar pero el tobillo está muy hinchado y tiene dolor. Ha mostrado una gran disponibilidad pero no puede entrenarse”, señaló además de apuntar que más allá de ese dolor la articulación está mejor que cuando fichó por la entidad.

Cavani tiene un fuerte dolor en el tobillo (Getty)

“La última resonancia se la hizo hace unas semanas y el tobillo está mejor que cuando vino pero cuando le golpean le molesta. Pero está mejor que cuando le fichamos. Tiene que trabajar pero a él le gusta. No estoy pensando en todo negativo, espero que juegue un gran Mundial y que no le moleste el tobillo”, añadió.

Gattuso reveló que el pasado sábado el ex atacante del PSG se pinchó en la zona e insistió en que es el cuerpo técnico de Diego Alonso el que debe decidir sobre su convocatoria. “Es una valoración que debe hacer su selección, yo no lo he hablado con nuestro cuerpo médico”, apuntó.

Cavani arrastra molestias desde finales de octubre, cuando tuvo que ser reemplazado a los 17 minutos del partido que su equipo enfrentó al Barcelona. El propio delantero fue el que pidió ser sustituido después de sentarse en el césped del campo de juego y tomarse el tobillo derecho, justamente una zona en la que ya ha tenido problemas.

Cabe recordar que el 15 de octubre, cuando marcó dos goles ante Elche, también tuvo que salir durante el entretiempo por un inconveniente físico en ese mismo lugar. Justamente, después de aquel compromiso, fue consultado sobre el tema porque había versiones que indicaban que el dolor era en su rodilla: “No, no, no, la rodilla no. Es ahí un poco el tobillo, que se ha hinchado un poquito, pero bueno. Es cuestión de días, y ya estaremos nuevamente”, declaró en diálogo con Movistar Plus+ en esa jornada.

Cavani es duda para el Mundial de Qatar (Reuters)

Entre otros temas que se desarrollaron en la conferencia de prensa, el técnico italiano no quiso valorar la conveniencia de hacer un Mundial en un país que incumple los derechos humanos como Qatar. “No tengo la capacidad si es mejor o no jugar allí, la FIFA lo ha decidido y tengo que respetarlo”, destacó.

Pero sí insistió en el problema que supone para las competiciones locales el hecho de que se lleve a cabo la cita mundialista a esta altura de la temporada: “Pienso que los problemas van a empezar después del Mundial”.





