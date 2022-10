Un grupo de fanáticos intentó agredir con monedas a Pep Guardiola durante el partido frente al Liverpool: “No me dieron”

Guardiola afirma que le tiraron monedas en el duelo frente al Liverpool

La ajustada victoria del Liverpool en Anfield ante el Manchester City por 1-0 se vio empañada por un desagradable episodio que vivió el técnico catalán Pep Guardiola, quien aseguró que fue víctima de una agresión de los aficionados locales durante el encuentro.

El ex entrenador del Barcelona protagonizó distintos cruces con los espectadores locales, los cuales terminaron arrojándole monedas al término del encuentro. “La próxima vez lo harán mejor”, ironizó en la conferencia de prensa tras el partido. “No me hicieron enojar. Lo harán el próximo año”, agregó.

Al mismo tiempo, también recordó una situación similar que sufrió en 2018: “Intentaron darme con monedas pero no lo consiguieron. Sí lo hicieron en el autobús hace unos años, pero no esta vez”.

El Manchester City perdió en Anfield por 1-0 (Reuters)

A la pregunta de si había provocado la reacción de los aficionados locales, Guardiola respondió: “Ellos gritan, nosotros gritamos más”. En un momento del partido se pudo ver un cruce entre el entrenador y un grupo de fanáticos después de que el VAR anuló un gol de Phil Foden por una falta sobre Fabinho en la jugada previa.

“Fue horrible, me disculpo por eso”, se lamentó el técnico alemán Jurgen Klopp al ser consultado por el episodio en cuestión en rueda de prensa. “No tenía idea al respecto. Obviamente no estaba en el estadio en ese momento y no lo vi después del partido. Nunca debería suceder”, añadió.

Cabe recordar que el ex entrenador del Borussia Dortmund fue expulsado durante el segundo tiempo después de protestar fervientemente por una entrada que había recibido Salah y que no fue tenida en cuenta por el árbitro.

Klopp se fue expulsado del encuentro (Reuters)

A través de un comunicado, el Liverpool también condenó los cánticos contra las víctimas de la tragedia de Hillsborough por parte de la afición visitante y pintadas relacionadas también con esta catástrofe, en la que fallecieron 97 aficionados del Liverpool en 1989.

“Sabemos el impacto que pueden tener estos comportamiento en las familias de las víctimas y en los supervivientes de estos desastres”, dijo el Liverpool en un comunicado.

“Estamos trabajando con las autoridades pertinentes y también trabajaremos con el Manchester City para hacer todo lo posible para garantizar que estos cánticos sean erradicados del fútbol por completo”, sentenció.





