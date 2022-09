La revelación de Dani Alves sobre Ronaldo que causó revuelo en España: “Ahora que no estoy en Barcelona puedo hablar”

Dani Alves habló de Cristiano Ronaldo

Después de cerrar su ciclo en Barcelona con un regreso fugaz de la mano de Joan Laporta, Dani Alves está atravesando un presente complejo en México tras su arribo a los Pumas de la UNAM en donde hasta el momento disputó 12 partidos de los cuales cinco terminaron en derrotas.

En medio de su llegada, y con el objetivo de convencer al seleccionador brasileño Tite para formar parte de la lista de convocados al Mundial de Qatar 2022, el experimentado futbolista le concedió una entrevista a su compañero de equipo Efrían Velarde en la que dejó unas declaraciones que resonaron en el viejo continente.

“Particularmente me encanta Cristiano Ronaldo. Ahora que ya no estamos en el Barcelona vs Madrid… porque siempre parece que hablar de esto es como: ‘ah no, tu juegas en el Barcelona, no puedes’. Pero sí puedo, ya no estoy en el Barsa”, reveló el futbolista más ganador de la historia con 42 títulos.

“Cristiano ejemplifica. Para todos nosotros que no tenemos tanta calidad, demostró que con el trabajo también se puede competir contra los mejores. Él ejemplificó esto, y eso lo respeto muchísimo hasta cuando yo jugaba pero no podía hablarlo”, continuó en el podcast Casa Velarde.

Dani Alves habló sobre Cristiano Ronaldo (Reuters)

El actual futbolista de 39 años contó que durante la rivalidad por haber jugador en Barcelona y Real Madrid, “llegó un momento en que intenté saludarlo y él no me saludaba por una polémica que se generó una vez. En una ceremonia de Balón de Oro, tuvimos un rifirrafe ahí, él no me saludó, pero por lo que se estaba generando afuera, ‘que si no respetaba a Cristiano, que si lo otro’...”.

“Cómo no voy a respetar a un tipo que lo consiguió todo a base de trabajo, de echarle huevos. Me identifico con esto, todo lo que hice en mi vida fue a base de esto. Si hiciera una comparación, yo como jugador me acerco más con Cristiano Ronaldo que con Leo (Messi)”, detalló.

“Por el trabajo, no por el talento, porque Leo es un talento nato, nació con el talento de jugar al fútbol y de estar en otro mundo que solo él consigue. Y yo digo que me identifico más con Cristiano por el hecho del trabajo, es lo que hice toda mi vida, trabajar como un animal para poder conseguir llegar donde llegué”, afirmó Dani Alves.

El brasileño lucha por un lugar en el Mundial de Qatar 2022 (Reuters)

“Yo no era puro talento. Era un porcentaje de talento, pero el porcentaje más grande era de trabajo. Y eso es lo que es Cristiano, ¿Tiene talento? Sí, tiene talento, pero su trabajo fue lo que lo hizo competir con Messi y con cualquiera”, sentenció.

Actualmente, Dani Alves continúa trabajando desde México con el objetivo de poder ocupar un lugar en la lista de convocados de Tite para el Mundial de Qatar. Sin embargo, el técnico no contó con él en la última convocatoria para la doble fecha FIFA de la selección brasileña de septiembre en la que ya se impusieron a Ghana por 3-0 y se medirán a Túnez el próximo miércoles.





