La confesión de una leyenda del Manchester United que jugó al lado de Juan Sebastián Verón: “Era un desastre”

Verón jugó durante dos temporadas en el Manchester United (Action Foto Sport)

En 2001 Juan Sebastián Verón se convertía en el jugador más caro del fútbol inglés después de pasar desde la Lazio de Italia al Manchester United por 42 millones de euros. Sin embargo, el mediocampista argentino no alcanzó su mejor versión en los Red Devils y fue traspasado dos temporadas después al Chelsea por un valor mucho menor al que se lo fichó.

En diálogo con el programa The Overlap que transmite la cadena Sky Sports, fue el legendario futbolista del United, Paul Scholes, el que confesó cómo era jugar al lado él y aseguró que su sociedad era un desastre y que su fichaje no estuvo a la altura de las expectativas.

“Jugué con Nicky (Butt), jugué con Roy (Keane) y con Michael Carrick. Me encantaba jugar con todos ellos, pero no fue bueno jugar con gente que atacaba, yo necesitaba alguien que jugara muy bien en posición defensiva”, explicaba Scholes, quien permaneció durante 17 temporadas en Old Trafford.

Paul Scholes fue jugador del Manchester United durante 17 temporadas

“Alguien como Verón, quieres decir”, le respondió su compañero y conductor del programa televisivo Gary Neville. “Sí, Verón y yo fuimos un desastre”, continuó Scholes.

“Creo que Anderson y yo lo hicimos una vez. Pero, no, no funciona, ¿verdad? Sólo dos muchachos que no se preocupan por defender, no conocen la posición defensiva tan bien. Yo funcionaba mejor con un Michael o un Roy o un Nicky. Eran brillantes jugando en esa posición, lo sabían. Yo no conocía la posición tan bien, no jugaba en la posición tan bien, como sabes”, añadió.

“Siempre te quejabas y me decías ‘quédate con tus corredores’ y esas cosas. Yo respondía ‘¡Tú los agarras! Está corriendo hacia ti, puedes verlos, ¿no? Tenía que jugar con alguien que fuera disciplinado”, consideró el histórico mediocampista, haciendo alusión al estilo de juego de La Bruja, quien finalmente se marchó a Londres en 2003 con un bajo historial de 81 partidos disputados y solo 7 goles en Manchester.

Juan Sebastián Verón se convirtió en uno de los fichajes más caros del fútbol ingles tras pasar de Lazio al United (Grosby)

Durante su paso por el United, Juan Sebastián Verón formó parte del plantel que consiguió ganar la Premier League en la temporada 2002-2003. Tras su estancia en Londres, el argentino volvió a la Serie A para vestir los colores del Inter en donde volvió a brillar tras alzarse con 2 Coppa Italia, una Supercopa de Italia y un título de liga antes de regresar a Estudiantes de La Plata.

Paul Scholes, en tanto, ganó 11 títulos de Premier League además de tres FA Cups. Su palmarés también cuenta con dos Champions League (1998-99 y 2007-08).





