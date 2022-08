Manchester United desembolsó 100 millones de euros y cerró el segundo fichaje más costoso de su historia

Antony se unirá al United de Erik Ten Hag (Reuters)

En medio de un presente deportivo irregular sobre el inicio de la Premier League, y a falta de dos días para el cierre del libro de pases, el Manchester United rompió el mercado al anunciar la contratación del extremo brasileño Antony por 100 millones de euros (95 millones + 5 en variables).

Un fichaje que se mete en los libros de historia tanto del club inglés, como del de su vendedor el Ajax y el de la Eredivisie. Al mismo tiempo, el joven de 22 años ingresó en la “lista de los 100″, una tabla en la que se sitúan los futbolistas por los que se abonaron sumas multimillonarias.

“Manchester United ha llegado a un acuerdo con Ajax por el pase de Antony. El mismo está sujeto a una revisión médica, la finalización de los términos del jugador y los requisitos de la visa del Reino Unido”, afirmó el club inglés a través de un comunicado oficial.

Tras unas tensas negociaciones, y el pedido formal del brasileño para que lo dejaran marcharse a Inglaterra, el club de la Premier League desembolsó 95 millones de euros, a los que se añadirán 5 millones por objetivos, según informaron medios británicos como la BBC y Sky Sports, entre otros.

Esta transferencia, a menos de dos días para el cierre del mercado de fichajes, pasará a la historia tanto en Manchester, como en Países Bajos, ya que se convirtió en el segundo jugador más caro del club inglés, sólo por detrás de la contratación de Paul Pogba, por quien se abonaron 105 millones de euros ( más cinco en variables) a la Juventus en agosto del 2016.

EL TOP 5 DE LOS FUTBOLSITAS MÁS CAROS DE LA HISTORIA DEL UNITED (Según Transfermarkt)

1- Paul Pogba (Juvenuts a Manchester) 105 millones de euros

2- Antony (Ajax a Manchester) 95 millones de euros

3- Harry Maguire (Leicester a Manchester) 87 millones de euros

4- Jadon Sancho (Borussia Dortmund a Manchester) 85 millones de euros

5- Romelu Lukaku (Everton a Manchester) 84 millones de euros

La llegada de Antony, con un contrato hasta 2027 con opción a uno adicional, se convirtió en el quinto refuerzo del United de Erik Ten Hag después del arribo de Tyrell Malacia (15 millones), Lisandro Martinez (57 millones), Chirstian Eriksen (libre) y Casemiro (70 millones). En total la entidad desembolsó 243 millones de euros para intentar devolver al club a lo más alto de Europa.

A su vez, ésta operación también dejó huella en el Ajax y en la Eredivisie en sí, ya que con 22 años se transformó en el jugador mejor vendido no solo del equipo neerlandés sino de la histórica competencia en general. Antony es la mayor venta jamás registrada en la historia de la liga.

“Espero que los aficionados del Ajax me entiendan, porque el futuro de un futbolista es algo totalmente incierto y las oportunidades pueden ser únicas. Le pido al Ajax que me venda con la oferta más alta de la historia por un jugador de la Eredivisie. He estado insistiendo en este tema desde febrero para que el club pueda reconstruir el equipo con tranquilidad”, afirmaba el propio jugador la semana pasada en una entrevista con el periodista italiano Fabrizio Romano.

El club neerlandés, que se negaba a desprenderse del jugador, finalmente terminó aceptando los términos por esa jugosa cifra por la que se convirtió en el equipo que más dinero ingresó en esta ventana de transferencias: 221 millones (Lisandro Martinez por 57 millones, Haller por 31, Gravenberch por 18.5, Schuurs por 9 y Tagliafico por 4.2, además de Antony por 100).

Finalmente, también cabe mencionar que el internacional con la selección de Brasil se une al club de los 100 millones, un grupo integrado por solo 13 jugadores que alcanzaron esa multimillonaria cifra en sus respectivas transferencias.

LOS 13 JUGADORES QUE FUERON VENDIDOS POR 100 MILLONES O MÁS

13: Antony de Ajax a Manchester (100M)

12: Gareth Bale de Tottenham a Real Madrid (101M)

11: Paul Pogba de Juventus a Manchester (105M)

10: Romelu Lukaku del Inter al Chelsea (113M)

9: Eden Hazard del Chelsea al Real Madrid (115M)

8: Cristiano Ronaldo del Real Madrid a la Juventus (117M)

7: Jack Grealish del Aston Villa al Manchester City (117M)

6: Antonie Griezmann del Atlético al Barcelona (120M)

5: Joao Felix del Benfica al Atlético (126M)

4: Philippe Coutinho del Liverpool al Barcelona (140M)

3: Ousmane Dembélé del Borussia al Barcelona (140M)

2: Kylian Mbappé del Mónaco al PSG (180M)

1: Neymar del Barcelona al PSG (222M)





