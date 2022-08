El día a día de Mauro Icardi junto a los marginados del PSG y la chance de jugar con el equipo B del ascenso francés

Mauro Icardi, separado del plantel del PSG (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

“Lo vi a principios de semana para decirle que quiero restringir el grupo y no trabajar con 25 jugadores de campo. El club está trabajando codo a codo con Mauro para encontrar la mejor solución posible”, fue el argumento del entrenador Christophe Galtier sobre el caso de Icardi, quien se incorporó a un grupo de futbolistas que fueron separados de la plantilla principal del París Saint Germain, donde tiene los días contados. No estuvo presente en el debut por la Ligue 1 ante Clermont y a tres semanas del cierre del mercado europeo, transita un nuevo día a día.

“Conformado por jugadores descartados, el segundo grupo de entrenamiento del PSG se balancea entre una sensación de degradación y fatalidad”, es lo que afirma un informe del medio francés L’Equipe, que brindó algunos detalles de lo que es el trabajo de los desterrados del plantel profesional del PSG. Entre mayores y juveniles ya entrados en años, llegan a ser entre 15 ó 20 y se destacan nombres como los de Rafinha, Ander, Herrera, Julian Draxler, Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer e Idrissa Gueye, grupo al que se le sumó Icardi.

Los jeques árabes buscan hacer dinero con sus fichas y además sacarse de encima onerosos contratos que complican la economía de la entidad parisina. Desde la reanudación de los trabajos y el inicio de la pretemporada, estos jugadores se entrenan en turno tarde, apartados de los flashes que imantan Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar, entre otros. Los jugadores del Grupo 2 practican entrenan en las mismas instalaciones del Camp des Loges y son conducidos por Régis Beunardeau, que la temporada pasada estuvo a cargo de la Sub 19 y dispone de un cuerpo técnico de 10 personas.

Jugar en el PSG 2 o irse a otro club: las alternativas de Mauro Icardi

“A los jugadores se les pide que respeten las mismas reglas de vida: en caso de retraso, deberán irse a casa; la mayoría de las sesiones tienen lugar por la tarde, pero cuando se les invita por la mañana, como los martes, se ofrece desayuno y almuerzo (no obligatorio)”, es otra descripción de las labores semanales de los marginados, que tuvieron una entrevista con el nuevo director deportivo Luis Campos para conocer en detalle su situación personal. Su principal explicación fue que era inviable trabajar con una plantilla de 54 elementos y buscarían reducir considerablemente el número.

Respecto a la reacción que tuvo cada futbolista por ser degradado, se informó que Herrera y Kehrer continúan entrenándose a tope (el vasco tiene como recompensa escaparse a España cada fin de semana). El alemán analiza opciones fuera del PSG, al igual que su compatriota Draxler y el brasileño naturalizado español Rafinha, que parece no estar contento con la decisión. Gueye, en tanto, intenta no exteriorizar sus emociones. Icardi, hasta ahora, no se mostró del todo preocupado. Por lo bajo se comenta que no disfrutan al 100% ya que los entrenamientos no cuentan con la jerarquía, intensidad y calidad de los del Grupo 1, por lo que el nivel decae.

Las labores culminan la jornada de viernes, a sabiendas de que los fines de semana estarán libres y no gozarán de competencia para adquirir rodaje en un semestre importante por ser previo al del Mundial de Qatar 2022. El 1° de septiembre se pondrá fin con el cierre del mercado y habrá dos caminos: el de los que hayan encontrado club y los que quedarán relegados al PSG 2 para competir con una especia de equipo filial en la Quinta División del fútbol francés (más precisamente en la National 3, sección Paris Ile-De-France).

