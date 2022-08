Un gigante de Inglaterra y un club turco: los dos interesados en Mauro Icardi tras ser separado en PSG

Esta temporada, Mauro Icardi sólo formó parte del equipo que ganó la Supercopa de Francia y luego quedó marginado (Foto: Reuters)

La era de Mauro Icardi en París Saint Germain llegó a su final. Luego de semanas entre rumores a incertidumbre, el entrenador Christope Galtier decidió borrarlo del grupo de futbolistas que utilizará para esta temporada y le recomendó que se busque un nuevo destino para continuar su trayectoria. El goleador argentino tiene tres semanas por delante para poder encontrar un club.

Lo cierto es que desde que desembarcó el nuevo DT y el flamante secretario deportivo Luis Campos, el futbolista de 29 años siempre estuvo en las listas de prescindibles que se filtraban a la prensa. Sin embargo, no hubo equipos que hasta entonces se hayan mostrado interesados oficialmente más allá de que sonó con mayor fuerza durante el último tiempo en el Monza, un club que es de Silvio Berlusconi y ascendió a la Serie A de Italia esta temporada por primera vez en más de 100 años de historia.

Esa opción nunca terminó de tomar forma definitivamente y en las últimas horas el medio TyC Sports aseguró que el nombre de Icardi está en el radar de dos entidades: Manchester United de Inglaterra y Galtasaray de Turquía.

Sin mayores detalles sobre el teórico interés desde la Premier League, aseguraron que Wanda Nara –su esposa y representante– ya se reunió en tres ocasiones con la institución turca. De todos modos, en ambos casos el movimiento sería a préstamo y el PSG se haría cargo de un porcentaje importante de su salario.

En sintonía con su presente de incertidumbre, miles de fanáticos de la Lepra hicieron tendencia el hashtag “#IcardiANewells” en Twitter con el deseo de convencer al delantero que emigró de adolescente a España pero que siempre se definió como hincha del club rosarino. Se mostró varias veces con la camiseta roja y negra, al mismo tiempo que en el pasado confesó su deseo de vestir esa casaca alguna vez en su carrera.

Icardi en una de las fotos que compartió con camiseta de Newell's

Con la mirada puesta en el cierre del libro de pases del 1 de septiembre, el ex Inter y Sampdoria deberá trabajar a contrarreloj para hallar un nuevo destino. Suena extraño que el United se decida a ficharlo después de avisar que no permitirá dejar ir a Marcus Rashford, quien se transformó en el objetivo principal del PSG tras separar a Icardi del plantel. “Estoy muy feliz con él. No quiero perderlo. Por supuesto que es parte de nuestros planes. Así que se quedará en el Manchester United”, salió al cruce de las versiones el DT Erik Ten Hag. Aunque habrá que esperar qué sucede con Cristiano Ronaldo, quien está en la consideración del neerlandés pero presiona para dejar los Diablos Rojos.

La oportunidad de desembarcar en la liga de Turquía parece más viable, aunque hay que aclarar que el máximo ganador de la Superliga de ese país viene de realizar una muy mala campaña que lo dejó más cerca del descenso que de los puestos de clasificación a los torneos internacionales. El Galatasaray, que inició la nueva temporada con una victoria, no jugará ningún certamen continental en este calendario. Uno de los clubes más importantes de ese país viene de dar un golpe en el mercado de pases al fichar al uruguayo Lucas Torreira y al belga Dries Mertens.

“Mauro no está desvinculado, tiene dos años más de contrato con el PSG. Para desvincular a un jugador tendrían que pagar un barco de dinero, que creo que no sería la situación. Mauro está simplemente decidiendo qué va a hacer. Si él decide quedarse, se puede quedar tranquilamente en este club porque todavía le quedan dos años más de contrato. Si él decide ir a otro club donde tenga más espacio, como él se lo merece y su carrera también, va a elegir el club que mejor le quede a él y va a ir. El club sabe nuestras exigencias, que son que Mauro juegue la cantidad de minutos que él y su carrera merecen, y saben que estamos escuchando otras ofertas”, declaró en el medio de esta situación Wanda, esposa y manager del delantero.

Mientras el PSG se prepara para afrontar la segunda fecha de la Ligue 1 y busca fichar un delantero, Icardi seguirá entrenándose separado. “Mauro ha tenido muy poco tiempo de juego. Es importante que vuelva a ponerse en marcha. Mauro necesita expresar sus cualidades. El hecho de cambiar de lugar, de encontrar un lugar más favorable te permite relanzarte en una carrera”, argumentó Galtier al confirmar la decisión de dejarlo de lado.

