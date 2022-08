La polémica jugada que es investigada por presunto amaño de partidos en la Premier League

Se dio en el duelo del Arsenal y el Leeds

Faltaban 5 minutos para el final y el partido ya estaba liquidado. El Arsenal ganaba 4 a 1 frente al Leeds y Granit Xhaka improvisó una acción que despertó las sospechas. Es que la Agencia Nacional del crimen de Inglaterra investiga una acción en la que el volante podría estar involucrado en el amaño de partidos por las apuestas ilegales. Su innecesaria amonestación fue uno de los motivos que despertaron las sospechas.

Según informó el periódico británico Daily Mail, la escena que tuvo como intérprete al suizo “está siendo investigada por una supuesta conspiración criminal que implica a la mafia albanesa y a un ex futbolista profesional que ha sido condenado por amaño de partidos”. Es que el medio indicó que en dicho compromiso se realizaron apuestas por valor de 52.000 libras (más de 60.000 euros) a que el volante de los Gunners sería amonestado en los últimos diez minutos del encuentro. La entidad del Reino Unido que lucha contra estas irregularidades había tomado como antecedente el caso del sueco Alban Jusufi, cuando fue condenado en el país escandinavo por intentar pagar 182.000 euros a un arquero para que se dejara ganar.

El choque se disputó el 18 de diciembre de 2021, válido por la fecha 18 de la Premier League. El brasileño Gabriel Martinelli había adelantado a los Gunners con un doblete antes de la media hora de partido y Bukayo Saka había extendido la cuenta antes del descanso. Raphinha había descontado para el elenco que en ese momento era dirigido por Marcelo Bielsa y Emile Smith-Rowe firmó el 4 a 1 definitivo para los londinenses cerca del final.

Lo llamativo no fue el resultado ni la producción de los equipos, sino el polémico accionar de Granit Xhaka cuando provocó intencionadamente la cartulina amarilla que en teoría formaba parte de una apuesta antirreglamentaria. Para las autoridades del Reino Unido “existen evidencias sobre dinero apostado en criptomonedas en mercados que no tienen regulación en Inglaterra y tendrían como sede al país de Albania”. Sin embargo, por el momento no se ha comprado la responsabilidad del jugador con dichas apuestas y está en consideración del entrenador Mikel Arteta de cara al próximo compromiso del Arsenal frente al Leicester City, por la segunda jornada de la temporada actual de la Premier League.

SEGUIR LEYENDO