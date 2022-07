El PSG comenzó la pretemporada sin Lionel Messi y en plena incertidumbre por el futuro de Mauricio Pochettino

Mauro Icardi fue uno de los presentes en el primer día de trabajo del PSG

En Francia ya lo denominan como una revolución. El París Saint-Germain acomoda sus filas para salir a las canchas desde el próximo 6 de agosto con el objetivo de ganar todos los torneos que tenga por delante. La renovación de Kylian Mbappé marcó un antes y un después en la historia del club con grandes cambios en la parte dirigencial junto a una lavada de cara del plantel profesional: la llegada de Vitinha a cambio de 40 millones de euros no parece ser la única incorporación que el campeón de la Ligue 1 tiene en mente, dado que Milan Skriniar y Renato Sanches aparecen en el horizonte como posibles incorporaciones.

En ese contexto, parte del plantel de la capital francesa inició la pretemporada a la espera de Lionel Messi y la oficialización de la salida de Mauricio Pochettino para poder presentar a Christophe Galtier. El delantero Mauro Icardi y el italiano Marco Verratti fueron algunos de los futbolistas que se presentaron en el centro de entrenamiento de Camp des Loges, donde realizaron tareas físicas.

Al mismo tiempo, el club anunció que el martes habrá una conferencia de prensa en el auditorio del estadio Parque de los Príncipes y se estima que finalmente será la presentación del estratega francés que reemplazará a entrenador argentino. Según publicaron medios locales, la demora de la institución a cargo del qatarí Nasser Al-Khelaïfi tuvo que ver con las diferencias económicas para rescindir el contrato con el DT santafesino.

El virtuoso volante italiano fue otro de los que comenzó la pretemporada en el PSG

Mientras se aguarda por incorporación de las estrellas del equipo como Messi, Leandro Paredes, Neymar y Kylian Mbappé, en la agenda ya figura el primer amistoso que será el viernes 15 de julio en Camp des Loges ante US Quevilly-Rouen Métrople, un equipo de la Ligue 2.

La gira oficial por Japón se iniciará cinco días después con Kawasaki, el primero de los amistosos contra equipos locales. El 23 enfrentarán a Urawa y el 25 se cerrará ante G-Osaka. En tanto, el debut oficial será el 31 de julio en la final de la Supercopa de Francia ante Nantes en Tel Aviv.

Mientras tanto, Neymar renovó su vínculo por un año más. Varios medios importantes de Francia confirmaron que el astro brasileño está ahora vinculado al club parisino hasta 2027 a causa de una cláusula que él solo podía activar y sin importar las decisiones de los dirigentes. La misma apareció en el contrato cuando rubricó su estadía por tres años en 2021. Por lo tanto, entre los rumores de una posible salida en el actual mercado, ahora está vinculado al campeón de Francia para las próximas cinco temporadas.

Habrá que ver qué consecuencias tendrá esto de cara al futuro sabiendo que no pidió marcharse de momento, pero la realidad es que ya no se siente tan cómodo en el PSG. El campeón de la Ligue 1 está decidido a cortar varias de las libertades de los últimos tiempos y mantiene un contacto permanente con la comitiva del número 10 ya que el Chelsea, a través del ex entrenador parisino Thomas Tuchel, se mantiene atento.

