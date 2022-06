De acostarse “con el estómago vacío” y casi dejar el fútbol a ser la compra más cara del Liverpool: la historia de superación de Darwin Núñez

La presentación del uruguayo Darwin Núñez, quien cuenta sus sensaciones en su llegada al Liverpool y cuál es su objetivo en el club inglés

Es martes el Liverpool confirmó la llegada de Darwin Núñez: el club inglés presentó al delantero uruguayo con imágenes y testimonios del futbolista que cumplirá 23 años el 24 de junio. El oriundo de la localidad de Artigas tiene una historia de superación que lo llevó de pasar hambre a ser la contratación más cara en la historia de la entidad británica, que fue elegida por el artillero celeste por sobre el Manchester United, que le habría ofrecido más dinero.

Darwin tuvo una infancia complicada en la que el sacrificio de sus padres Silvia Ribeiro y Bibiano Núñez fue todo. Su papá era albañil y su mamá recolectaba botellas por la calle para venderlas y poder juntar dinero para comprarle los botines. “Yo no olvido de donde vengo. Una familia humilde, laburadora. Mi padre trabajaba en la construcción 8 o 9 horas para comprarnos lo que hacía falta y comer. Mi madre siempre fue ama de casa y salía a recorrer las calles a juntar botellas para vender”, contó en una entrevista con Referí.

El dinero escaseó y de chico el almuerzo en la escuela fue muchas veces su única comida diaria. “Sí, me acosté solitario con el estómago vacío. Pero quien más se fue a la cama con el estómago vacío fue mi madre. Ella se aseguró de que mi hermano y yo comiéramos primero. Mi mamá solía irse a la cama sin acompañarnos a comer”, agregó.

Darwin en su vieja casa de Artigas (Foto: @darwin_n9)

Silvia y Bibiano aceptaron que en 2013 un reclutador de talentos de Peñarol se llevara a su hijo de 14 años a Montevideo, a 600 kilómetros de su localidad, donde lo esperó su hermano mayor, Junior, que también soñó con ser futbolista profesional. Lleno de ilusiones, Darwin viajó a la capital, aunque recibió un golpe duro ya que no quedó en la prueba del Carbonero. Regresó con sus padres a Pirata, un asentamiento a orillas del Río Cuareim, que en sus crecidas genera consecuencias a los humildes habitantes del lugar.

Pero Darwin no bajó los brazos y consiguió otra prueba en el Manya y esta vez fue seleccionado. Se quedó en la pensión del club. Se reencontró con su hermano, quien tiempo después, cuando llegó a Tercera, decidió colgar los botines por un “problema familiar”, que nunca se reveló. “Quedate vos que tenés futuro. Yo me voy”, le dijo Junior. “Él me dio la oportunidad”, admitió Darwin.

Impacto en las redes sociales: así anunciaron los Reds su llegada (@LFC)

A los 16 años se rompió los ligamentos cruzados y no pudo jugar por un año y medio. Volvió a Artigas y trabajaba ocho horas por día para ayudar a su familia. Se recuperó y volvió a Montevideo donde Leo Ramos lo ayudó a llegar al primer equipo. Debutó e ingresó por Maxi Rodríguez, pero los dolores generados por la operación de los ligamentos hicieron que terminara el partido llorando. Esto obligó a que fuera operado una vez más, en este caso de la rótula. Las dos intervenciones y las frustraciones lo llevaron a analizar dejar de jugar, pero el apoyo de su familia y su fuerza de voluntad lo llevaron a intentarlo otra vez y fue convocado para el Sudamericano Sub-20 en el 2019.

Darwin con su mamá (@darwin_n9)





En el certamen juvenil celebrado en Chile, su selección terminó tercera, pero Darwin estuvo peleado con el arco y el bajón anímico lo impactó. “Yo entraba mucho en las redes, veía comentarios que no me gustaban y eso me ponía mal. Eso me empezó a bajonear y Axel, el psicólogo de la Selección me ayudó bastante”, confesó, y agregó que en ese momento usaba el celular solo para hablar por teléfono con su familia.

Pero las adversidades siempre lo fortalecieron y lo retroalimentaron. Volvió a la Primera de Peñarol, se consolidó como titular y si bien no descolló (marcó 4 goles en 22 partidos), en España vieron algo y estuvieron acertados. El Almería se lo llevó para la temporada 2019/2020 y convirtió 16 tantos en 32 encuentros en ese ejercicio. Sus números fueron suficientes para que el Benfica lo contratara y se despachó con 47 goles y 16 asistencias en 84 partidos.

Darwin y Lorena en el Centenario (@darwin_n9)

Sus métricas, rendimientos globales, velocidad y movilidad por todo el frente de ataque sedujeron a los gigantes ingleses y el Liverpool y Manchester United lo quisieron. Según Sky Sports, eligió el primero porque se clasificó para la Champions League y el United no logró hacerlo. Núñez no estaba dispuesto a dejar la competencia de clubes más importante de Europa para participar en la Europa League con el club de Manchester. El segundo gran motivo giraba en torno a Jürgen Klopp y el proyecto que le ofrecía el Liverpool a las órdenes del alemán. Todo en desmedro de una mejor oferta económica que la habrían ofrecido los Diablos Rojos.

Pero en el Viejo Mundo también forjó su vida personal y conoció en Almería a Lorena Mañas (31). Se pusieron en pareja y fueron padres de Darwin “Jr.” el pasado 3 de enero. Según AS, ella mantuvo un romance con Aleix Vidal, actual jugador del Espanyol, y tiene también una hija con el catalán. Lorena fue un apoyo permanente para Darwin y ya lo acompañó a Uruguay en uno de los partidos en los que fue convocado: ahora se mudarán en familia a Liverpool.

Luego de aquellos comienzos difíciles, hoy Núñez vive un presente soñado y es una fija para Uruguay en el Mundial de Qatar 2022. Mientras tanto jugará los próximos cuatro años en el Liverpool, que llegó a un acuerdo con el Benfica por 75 millones de euros (79 millones de dólares, 64 millones de libras). La transferencia podría eventualmente llegar a 100 millones de euros, según determinados resultados deportivos, lo que representaría el traspaso más caro en la historia del club inglés.

