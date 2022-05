“La mierda humana no tiene límite”: furia en Francia por la repudiable canción de los ultras del Niza sobre la muerte de Emiliano Sala

Repudiables cantos de los del Niza vs. Saint Etienne contra Emiliano Sala luego de perder la final de la Copa de Francia ante el Nantes

La triste escena que se vivió este miércoles durante el triunfo del Niza 4-2 ante Saint-Etienne en el partido correspondiente a la 36ª fecha de la Ligue 1 tuvo repercusión mundial. Los ultras de la entidad local tuvieron un desagradable y violento accionar al entonar una canción faltándole el respeto a la memoria de Emiliano Sala, el argentino que perdió la vida en un accidente aéreo en enero de 2019 en el Canal de la Mancha, en un vuelo de Nantes a Cardiff, donde estaba a punto de firmar el contrato con su nuevo club.

Las estrofas resonaron en todo el Allianz Riviera con una letra completamente repudiable. “Es un argentino, que no nada bien, Emiliano bajo el agua, Emiliano bajo el agua”, se escuchó desde una de las cabeceras. Poco después del altercado, el Niza se encargó de sacar un comunicado oficial donde condenó la acción de sus hinchas y aclaró que los principios del club no van de la mano con los sucedido.

En paralelo a los hechos el Nantes, equipo en el cual Sala jugó durante tres años y medios, derrotó al Rennes por 2-1 y las noticias llegaron rápidamente al Estadio de la Beaujoire. El primero en alzar la voz sobre el tema fue el capitán Valentin Rongier: “Como todos los demás, me disgustó cuando vi eso. Es una estupidez realmente humana. Es gratis y ni siquiera tiene gracia. Querían hacerse los interesantes, pero para tocar la memoria de alguien que se fue hace algún tiempo, en estas trágicas condiciones... Me asqueó mucho ver que los imbéciles son capaces de cantar eso en los estadios. Mancha la imagen del Niza, pero también de toda la afición. Me conmovió profundamente”.

El entrenador Antoine Kombouaré del Nantes trató a los ultras del Niza como "mierda humana" (Foto: Reuters)

Cuando el entrenador Antoine Kombouaré arribó a la sala de prensa para responder las preguntas de los periodistas, el técnico no esperó la consulta de un tercero y abordó la problemática de manera inmediata. “La mierda humana no tiene límite, estoy escandalizado...”, arrancó. Luego de una pausa, el francés continuó: “Estos muchachos no pertenecen a un estadio. Deberían estar prohibidos, de verdad. Es vergonzoso. Lo siento por la familia de Emiliano. Sabía que los hinchas podían ser violentos, idiotas, pero esta vez cruzaron la línea”.

Christophe Galtier, entrenador del Niza, también “pidió disculpas a la familia de Emiliano Sala y al FC Nantes, en nombre de sus jugadores, cuerpo técnico y médico”. Además, realizó una profunda reflexión después de la victoria de su equipo por 4-2. “No tengo palabras para describir lo que escuchamos. Al volver al vestuario, no hubo gritos, alegría... Sino asombro. Uno puede escuchar muchas cosas en un estadio de fútbol. Pero, ¿de dónde vienen los insultos contra un futbolista fallecido? Provenían de unas pocas personas, pero no eran solo tres. Que se queden en casa con sus botellas y sus insultos. Si esta es nuestra sociedad, estamos en una profunda mierda”.

En un movimiento solidario con el Nantes y la familia de Emiliano Sala, este jueves el Clermont anunció en las redes sociales que hará un minuto de silencio cuando el reloj toque los 9′ de su próximo y último partido de la temporada en casa ante el Lyon. Se espera que la totalidad de los equipos de la Ligue 1 se asocien al movimiento en solidaridad con la memoria del argentino.

