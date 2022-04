Dura crítica a Cristiano Ronaldo: “Se cree que es Dios y que puede hacer lo que quiera”

Ronaldo fue protagonista de un desafortunado episodio (Reuters)

Una vez más, Cristiano Ronaldo volvió a protagonizar las principales tapas de los medios deportivos europeos durante el fin de semana. En esta ocasión, sin embargo, no lo fue por darle el triunfo a su equipo o por haber hecho una jugada magnífica, sino por el desafortunado episodio que tuvo con un joven fanático de 14 años.

Tras la derrota por 1-0 como visitante ante el Everton, el luso abandonaba el campo visiblemente molesto y, en su recorrida hacia los vestuarios, arrojó contra el suelo el teléfono móvil de un niño que estaba grabando su salida.

Rápidamente las imágenes recorrieron el mundo a través de las redes sociales y su acción despertó varias críticas de distintas partes del planeta. Una de ellas fue la del ex jugador español del Liverpool (2011-2016), José Enrique, quien advirtió: “Siempre lo dije, no me gusta. Él se cree que es dios y que puede hacer lo que quiera”.

El también ex futbolista del Villarreal y el Newcastle, se mostró muy enfadado en su cuenta de Twitter en la que compartió el video del momento en cuestión. De todos modos, aseguró que este hecho, “no quita que haya sido uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Pero como persona no me cae bien”.

Según informaron los medios británicos, el Manchester United no le impondrá ningún castigo a su estrella, sobre todo, después de que el luso haya emitido unas disculpas públicas ni bien dejó el Goodison Park.

“Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que estamos pasando. Pero hay que ser respetuoso, tener paciencia y ser un ejemplo para los más jóvenes. Me gustaría pedir perdón por mi comportamiento y, si fuera posible, invitar al aficionado a ver un partido en Old Trafford como muestra de ‘fair play’ y deportividad”, explicaba Ronaldo a través de su cuenta oficial de Instagram.

En medio de las investigación por parte de las autoridades para determinar la gravedad de la situación, la madre del niño de 14 años relató lo que sucedió desde su punto de vista en diálogo con el medio británico Liverpool ECHO.

“Puedes ver por el moretón que él hizo contacto. Simplemente no puedo creer que esté hablando de esto”, se lamentó Sarah Kelly, madre de Jake Harding, de 14 años, y agregó: “Estaba llorando, estaba conmocionado, Jacob estaba en completo shock, es autista. Está realmente molesto por esto y lo desanima por completo para volver a presenciar un partido”.





