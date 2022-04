Mbappé volvió a encender las alarmas sobre su futuro en PSG con una llamativa declaración sobre Messi y Neymar

Mbappé, Messi y Neymar volvieron a brillar en París (Reuters)

Sin dudas que el próximo mercado de transferencias de junio tendrá un solo protagonista que destaque por sobre el resto. Kylian Mbappé está en el foco de todas las miradas y su futuro, a poco más de dos meses para que finalice su contrato, continúa siendo una incógnita.

Semana tras semana el joven futbolista de 23 años lanza alguna declaración que posteriormente tanto la prensa francesa como la española se encargan de analizar. Después de darle un aire de ilusión a los fanáticos del PSG al confirmar que todavía no había firmado nada con otro club, ahora volvió a encender las alarmas en París con una llamativa frase.

Después de protagonizar un gran partido en la goleada frente al Clermont por 6-1, en donde nuevamente el tridente volvió a ser decisivo, Mbappé se paró ante los micrófonos de Canal + Francia y consideró que, “es una pena que llegue tan tarde la complicidad con Neymar y Messi”.

El PSG goleó al Clermont por 6-1 (Reuters)

Las palabras del autor de tres de los seis goles frente al Clermont (Neymar marcó los otros tres) despertaron todo tipo de hipótesis. Mientras que algunos lo asociaron a que esa sociedad llegó tarde con respecto a la eliminación de Champions League, muchos otros lo entendieron como un mensaje de que no renovará con PSG cuando finalice su contrato el próximo 30 de junio.

“Ya he respondido a la pregunta sobre si Neymar o Messi pueden o no influir en mi decisión. Ellos llevan aquí desde julio. Ya los he visto muchas veces. Ya he contestado a eso”, sentenció Kylian Mbappé, quien hace una semana atrás aseguraba que todavía no tenía una decisión con respecto a su futuro ya que aun faltaban analizar “nuevos elementos” y “nuevos parámetros” que podrían influir en su elección.

Mauricio Pochettino también fue consultado sobre la complicidad entre los tres referentes del fútbol mundial: “El problema es que mucha gente no escuchó. Desde el inicio de la temporada venimos diciendo que se necesita tiempo para crear automatismos, no solo esa sociedad en el campo sino también en el vestuario”.

Mbappé marcó tres goles en la goleada ante el Clermont (Reuters)

Tras los últimos dos partidos del PSG, en los que el tridente Messi-Neymar-Mbappé mostró una gran actuación, el técnico explicó: “Las circunstancias son conocidas, la temporada empezó después de la Eurocopa y la Copa América, y luego todos los meses nuestros jugadores se iban dos semanas. Eso lo echamos de menos en momentos decisivos de la temporada”.

“Ahora que tenemos semanas enteras de trabajo, las cosas van mejor. Esto no es una justificación, entiendo la expectativa, pero la realidad es que las circunstancias eran muy difíciles”, agregó.

Con respecto al futuro de su actual goleador, en la previa al partido Pochettino reconoció: “Queremos lo mejor para él y para el club. Y lo mejor es que se quede. Lo pensamos tanto yo como el club, pero luego hay unas negociaciones que tienen que llegar a buen fin”.





