Italia y Macedonia del Norte protagonizarán un vibrante duelo por el Repechaje de Europa: hora, TV y formaciones

Italia y Macedonia sueñan con el Mundial de Qatar 2022

Las Eliminatorias de Europa ingresaron en su recta final y este jueves comenzarán los temidos Repechajes, instancia donde los segundos de cada grupo pujan por un lugar en el Mundial de Qatar 2022. En el Renzo Barbera se vivirá uno de los compromisos más atrapantes, ya que estarán cara a cara Italia y Macedonia del Norte. Desde las 16.45, por ESPN 2. El árbitro será el francés Clément Turpin.

La Nazionale, si bien realizó una prometedora renovación de su plantel de la mano de Roberto Mancini y logró levantar la última Eurocopa (no la ganaba desde 1968), no encontró la regularidad en su zona y finalizó como escolta de Suiza. En el Grupo C también se encontraban Irlanda del Norte, Bulgaria y Lituania.

“Los chicos siguen jugando con sus clubes, nos hemos complicado un poco la situación, pero tenemos cualidades para salir adelante. El primer partido será el más difícil. Palermo sabe dar apoyo y motivar al equipo. Confío en los chicos, estoy bastante tranquilo y soy optimista, aunque sé que serán días muy difíciles. Todos hubiéramos prescindido de esto con gusto, pero a veces en el fútbol no se consigue lo que se quiere de inmediato”, analizó el estratega de la Azzurra en la previa a este compromiso.

En la espalda de Italia, principal candidato en este cruce, sobrevuela el fantasma de lo acontecido en la anterior eliminatoria, donde quedó fuera del Mundial de Rusia 2018 en la Repesca ante Suecia.

La visita, por su parte, vive un verdadero sueño. Luego de clasificar por primera vez a una Eurocopa (cayó en la fase de grupos), ahora intentará hacer historia y decir presente en una Copa del Mundo. Llegaron a esta instancia tras quedarse con el segundo lugar del Grupo J (líder Alemania), dejando en el camino a Rumania, Armenia, Islandia y Liechtenstein.

“Es el partido que nunca quise, sobre todo en semifinales. Macedonia lo es todo para mí, pero Italia me lo ha dado todo y es el país donde nacieron mis hijos. Jugar con los campeones de Europa fuera de casa ciertamente no es lo ideal. Italia, como Portugal con Turquía, es la favorita. Pero también es cierto que la presión está toda sobre ellos”, analizó en la previa Goran Pandev, leyenda del fútbol de Macedonia y que supo brillar en el Calcio con camisetas como las de Inter, Lazio, Genoa y Napoli.

Vale recordar que ambos equipos se vieron las caras en la anterior eliminatoria, donde un tanto de Trajkovski decretó la igualdad y envió a los tanos a disputar la Repesca.

El ganador de este cruce se medirá en la final por un lugar en Qatar ante el vencedor del enfrentamiento que protagonizarán Portugal y Turquía.

Probables formaciones:

Italia: Gianluigi Donnarumma; Alessandro Florenzi, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Emerson Palmieri; Nicolo Barella, Jorginho, Marco Verratti; Domenico Berardi, Ciro Immobile y Lorenzo Insigne. DT: Roberto Mancini.

Macedonia: Damjan Dimitrievski; SStefan Ristovski, Darko Velkovski, Visar Musliu, Ezgjan Alioski; Darko Churlinov, Enis Bardhi, Arjan Ademi, Boban Nikolov; Aleksandar Trajkovski y Milan Ristovski. DT: Blagoja Milevski.

Estadio: Renzo Barbera (Palermo)

Árbitro: Clément Turpin (Francia)

Hora:

13.45 México

14.45 Perú, Colombia y Ecuador

15.45 Venezuela y Bolivia16.45 Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile y Brasil

Televisación:

Argentina / ESPN y Star+.

Bolivia / ESPN 2 y Star+.

Brasil / TNT Sports, GUIGO y Star+.

Chile / Star+.

Colombia / ESPN 2 y Star+.

Ecuador / ESPN 2 y Star+.

México / Sky HD.

Paraguay / ESPN 2 y Star+.

Perú / ESPN 2 y Star+.

Uruguay / ESPN 2 y Star+.

Venezuela / ESPN 2 y Star+.