La sentencia de un subcampeón del mundo con la Selección: “Messi termina la temporada y se va del PSG”

La mirada de Juan Simón sobre el presente de Messi en el PSG

Los silbidos que recibió Lionel Messi el domingo en el Parque de los Príncipes pueden marcar un quiebre en su relación con el PSG. Tanto el argentino como Neymar quedaron apuntados por la afición tras la eliminación de la Champions League a manos del Real Madrid. Casi inmediatamente, surgieron rumores en España indicando que el entorno de la Pulga habría tendido puentes con el Barcelona apuntalando un hipotético retorno.

El punta, de 34 años, tiene contrato con el club parisino hasta junio de 2023, sin embargo, no son pocos los que piensan que podría emigrar antes. Uno de ellos es Juan Simón, subcampeón del mundo con Argntina en Italia 90 y conocedor del fútbol francés, dado que defendió las casacas del Mónaco y del Racing de Estrasburgo.

“El golpe fue muy duro, inesperado por la forma en que se dio el partido. Los silbidos son injustos. Lo que pasa es que este equipo había generado tantas expectativas, por cómo llegaron, después del triunfo de la ida, en el entretiempo había dos goles de ventaja... Y perder como lo pierden, pasa más por las formas que por el fondo. Y si vamos a las formas, para mí Pochettino, que estaba en la cuerda floja, debería ser el que menos cuestionado estaría. En 150 minutos lo superó ampliamente, adentro de la cancha resuelven los jugadores”, prologó su mirada el hoy panelista de ESPN.

Fue ahí cuando profundizó su mirada respecto del futuro del atacante albiceleste: “PSG se tiene que empezar a reconstruir, porque lo de Neymar está terminado, y yo creo que lo de Messi también. No tanto por el club, sino de parte de él. Para mí, Messi termina la temporada y se va. A no ser que él esté pensando que tiene que llegar con mucha actividad al Mundial, pero la puede tener en otro club también”.

Incluso, el ex zaguero señaló que el compromiso contractual, en la coyuntura, puede representar apenas un trámite. “Siempre encontrás la forma de salir, él llegó libre, no hubo transferencia, de alguna forma lo podés solucionar. Yo el domingo vi un chico abúlico, desconectado totalmente, con la cabeza en otra parte. Me da la impresión que va a ser difícil que esto vaya a tener marcha atrás”, sumó.

Cómo será el recibimiento de los hinchas argentinos a Messi ante Venezuela, según Simón

Para Simón, la doble fecha de Eliminatorias con la Selección (el viernes 25 ante Venezuela en Buenos Aires y el 29 contra Ecuador en Guayaquil) puede representar un bálsamo para el jugador: “A Messi en Argentina se lo empieza a valorar mucho más acá después de la Copa América de Brasil, la primera, porque se vio a un Messi con mucho más liderazgo, se empiezan a apreciar otras cosas de Messi, y termina en este amor con esta Copa América ganada. En este momento tiene que salir de París. Como sea. Necesita empaparse de otras cosas. Lo de La Bombonera, si él juega, va a ser terrible, va a ser un recibimiento impresionante. La gente necesita demostrarle lo que es Messi para nosotros. Por eso insisto, necesita salir ya de París, que venga para sentir el cariño de su gente. Y veo difícil su continuidad. Él debe tener muy claro que tiene que jugar previo al Mundial en la alta competencia. No puede ir por cuatro meses a los Estados Unidos”.

“Lo que sucedió fue muy duro para él. Seguramente París no creo que tenga un equipo tan competitivo como este año. Porque si no tiene el objetivo de la Champions, no tiene nada. ¿Vieron que aparecieron las pintadas en la sede, contra los dirigentes y Leonardo? ¿Seguirán los qataríes ahí? Si siguen, ¿seguirán dispuestos a seguir invirtiendo como ahora? Van a perder a Mbappé, a Neymar... ¿Cuánta plata pusieron para quedar eliminados en octavos de final. Hay un montón de circunstancias”, concluyó el ex Boca y Newell’s.

