El pacto confidencial que Mbappé tendría con Real Madrid: la ventaja que le daría al club español

El mundo del fútbol estará paralizado esta tarde producto del choque de figuras que se dará en el Santiago Bernabéu por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. En ese mítico escenario se verán las caras Real Madrid y París Saint Germain (en la ida los franceses se impusieron por 1 a 0).

No obstante, uno de los principales temas en la previa gira en torno a Kylian Mbappé. Más allá de su lesión, en las últimas horas salió a la luz una noticia que sacudió a Europa: Mundo Deportivo asegura que el joven delantero francés tendría un pacto confidencial con el club Merengue.

Según el mencionado medio español, este documento “establece la relación que empezarán a tener ambas partes a partir del próximo 1 de julio” y que existen “una serie de cláusulas y condicionantes que permitirían romper este primer acuerdo entre las partes”. Vale destacar que este accionar es totalmente válido, ya que según la norma FIFA el deportista es libre de firmar con cualquier institución ya que le restan menos de 6 meses de contrato con los galos.

Otra de las ventajas de la Casa Blanca es que “está perfectamente informado de todos los movimientos que afectan al jugador. De hecho, tuvo conocimiento de la última mega oferta del club parisino, la cual hablaría de un sueldo mensual de entre 50 y 53 millones de euros netos por temporada además de una prima de fidelidad de 100 netos”.

El delantero del PSG recorrió el campo de juego del estadio del Real Madrid

El punta es una de las principales figuras del plantel comandado por Mauricio Pochettino y la dirigencia del Paris Saint Germain no se da por vencido y buscará hasta el último día retenerlo, algo que dejó en evidencia el director deportivo Leonardo a inicios de este mes. “Es una cuestión de sentimiento. El jugador francés, cuando empieza, tiene el objetivo de jugar en el extranjero. No es casualidad que en el equipo campeón del mundo de 1998 haya una mayoría de jugadores que juegan en el extranjero. En 2018, Kylian fue el único del once que jugaba en la Ligue 1. Pogba y Griezmann nunca jugaron en Ligue 1, Zidane hizo su carrera más en el extranjero que en Francia. Pero en ese momento no había un club del tamaño del PSG. No somos vendedores, eso cambia el espíritu. Ahora, creo que Kylian ha pensado bien las cosas. La sensación que tuvimos el sábado en el estadio fue magnífica. Se está creando algo, no sólo para él. No estoy aquí para ser cursi, pero otros clubes no tienen ultras así. Puede ser un gran problema”.

Mbappé, que ganó 11 títulos con la camiseta del PSG (dos Copa de la Liga, tres Copa de Francia, tres Ligue 1 y tres Supercopa de Francia), es uno de los puntales de Pochettino, ya que lleva 24 goles y 17 asistencias en 34 presentaciones.

Vale remarcar que también se hicieron virales las imágenes de Kylian observando sorprendido y con atención las importantes reformas del estadio Santiago Bernabéu, estadio que podría ser su casa en la próxima temporada.

