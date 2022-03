Contundente sentencia de Mauricio Pochettino: “Messi, con siete Balones de Oro, es el mejor jugador del mundo, y Mbappé es uno de los postulantes”

En Francia anhelan que este año llegue la primera Champions League a la vitrina del París Saint Germain. Mauricio Pochettino busca avanzar hacia la Orejona más allá de todas las críticas recibidas. Este miércoles le tocará defender la ventaja de un gol que consiguió en el Parque de los Príncipes ante el Real Madrid. Y sobre ello reflexionó en la conferencia de prensa previa al cruce contra el Merengue.

El director técnico apostará a repetir la actuación de su plantilla en el partido de ida, en el que dominó ampliamente a la Casa Blanca en busca de un lugar en los cuartos de final. “La mejor manera de defender un resultado es atacar, dominar, jugar en campo contrario. Lo hemos podido hacer en nuestro campo y sabemos que será un Madrid diferente, pero es una final”, declaró con la esperanza de proteger el 1-0 conseguido hace dos semanas.

Uno de los puntos más controversiales que viene teniendo Mauricio a la hora de armar las formaciones es la alternancia del dueño del arco entre Keylor Navas y Gianluigi Donnarumma: “Tengo paciencia con todos ustedes, con los medios, con todos, tengo meses explicando lo mismo, tengo la suerte de tener dos grandes porteros y a la hora de gestionar tiene que jugar uno. Cualquiera que sea el portero habrá alguien decepcionado”.

Pochettino seleccionó a Messi como el mejor jugador del mundo y catalogó a Mbappé como un "aspirante" (Foto: Reuters)

Además, en la mente de Pochettino está claro que una eliminación del certamen podría ser dolorosa para la institución parisina. “El fútbol es un juego en el que se gana y se pierde, nosotros somos competidores, siempre pensamos en lo positivo antes de un partido, no nos cabe en la cabeza más que pensar en situaciones positivas. Si mañana no ganamos no habrá otro partido de Champions, eso lo sabemos”, disparó el argentino con aires de nerviosismo para enfrentar al Real Madrid.

Otro de los puntos que preocupa a la afición del PSG fue la patada de Idrissa Gueye a Kylian en el entrenamiento de este lunes. “Vive en una convulsión intensa y exagerada. Tenemos tranquilidad absoluta, está bien. En el momento del golpe gritó de dolor y tenía dolor. A las dos horas podía caminar tranquilo”, reveló el entrenador.

Para cerrar, le consultaron a Mauricio si consideraba a Mbappé como el mejor futbolista de la actualidad y sorprendió con la respuesta: “Me parece que Messi con siete Balones de Oro es el mejor jugador del mundo. Después tenemos grandísimos jugadores y aspirantes a ser los mejores. Kylian es uno de los postulantes. El estado de forma de hoy de Kylian habla por sí solo que está entre esos futbolistas que son los mejores y los que más están brillando”.

SEGUIR LEYENDO: