Carlo Ancelotti calentó la previa del esperado Real Madrid-PSG: “Tengo un plan para frenar a Messi, Mbappé y Neymar”

El Madrid de Ancelotti se vio ampliamente superado por el París Saint Germain en el encuentro de ida (Foto: Reuters)

La serie de octavos de final entre el Real Madrid y el París Saint Germain tocará su punto máximo de tensión este miércoles en el Santiago Bernabéu cuando se vean las caras por el partido de vuelta correspondiente a la Champions League. El cuadro español llega en desventaja de un gol por la genialidad que realizó Kylian Mbappé sobre la hora en la ida y debe encontrar el balance entre el ataque y la defensa para salir a buscar igualar el resultado sin darle espacio a las tres estrellas que tiene el club francés en el frente ofensivo.

Por eso el técnico Carlo Ancelotti compartió en conferencia de prensa su “plan” para derrotar al PSG. El experimentado entrenador entiende que está en un plano complicado pero no pierde la confianza en sus jugadores más allá de prescindir de Casemiro y Mendy por acumulación de amarillas. “El plan que tenemos no es sólo para parar a Mbappé sino también para Messi, Neymar y para todos los buenos jugadores que tiene el PSG”, declaró el italiano en la rueda de prensa previa al encuentro.

Además, entró en detalles sobre la estrategia a utilizar: “Hay que jugar como un bloque con y sin balón, hay que meter presión, intensidad, hacer un partido completo e inteligente, no nos tenemos que volver locos, tenemos que ganar el partido, no hacer una goleada”. Vale recordar que Mbappé es duda para el encuentro tras sufrir un pisotón de Idrisa Gueye el lunes en el entrenamiento, pero Ancelotti desconfía y tiene claro que “lo que le pasó ayer le da la posibilidad de jugar y vamos a preparar el partido como si fuera a estar”.

Kylian apareció sobre el final de la ida y estampó el 1-0 que le da la ventaja al cuadro francés (Foto: Reuters)

Carlo no quiso adelantar si Toni Kroos, recién salido de lesión, podría acompañar a Luka Modric en el centro del campo. “El jugador que no está al 100% no puede jugar este tipo de partidos, si pienso que está al 100% jugará, si esta al 95% no jugará”, afirmó Ancelotti. El técnico merengue admitió que la derrota de la ida los dejó tocados “porque es un equipo que tiene mucho orgullo”. Y agregó al respecto con confianza: “Estamos convencidos que el mejor Real Madrid puede competir con el mejor PSG. Vimos el mejor PSG en la ida, ojalá mañana veamos al mejor Real Madrid”.

Al ser consultado por la posibilidad de que el Bernabéu aplauda a Mbappé pese a ser rival dadas las posibilidad de que pueda recalar en el equipo blanco en un futuro próximo, el técnico afirmó que “la historia del club dice que los buenos jugadores siempre han recibido aplausos. Al aficionado le gustan los grandes futbolistas y le gusta ver al Real Madrid ganar y jugar bien”.

