El detrás de escena de la suspensión de la FIFA a la selección rusa para Qatar 2022

La selección rusa de fútbol masculino fue descalificada de la Eliminatoria europea camino a Qatar 2022 (REUTERS/Dado Ruvic)

Lo que casi todo el mundo del fútbol esperaba fue confirmado por FIFA en las últimas horas: el seleccionado masculino ruso (así como todos los equipos representativos del país) fue descalificado de la Eliminatoria europea camino a la Copa del Mundo que se celebrará entre noviembre y diciembre próximo en Qatar. A través de esta medida comunicada públicamente el pasado lunes, Polonia se clasificó directamente a la siguiente fase de la repesca y ahora aguardará por el cruce contra Suecia o República Checa, que se enfrentarán el 24 de marzo.

Para que la Federación Internacional del Fútbol Asociado llegara a tomar esa determinación, hubo un proceso de acciones que derivaron en la suspensión. Infobae dialogó con Gonzalo Belloso, asesor estratégico de la FIFA dentro del fútbol sudamericano, quien aportó detalles sobre esta cuestión.

“Lo que buscaron con esta medida, sabiendo que el fútbol es una de las cosas que más unión genera en el mundo, es construir un canal de diálogo y paz como esperan todos. Que a través del fútbol, que es una plataforma de unión, se pueda dialogar, un principio básico de convivencia. Es un granito de arena para buscar solucionar una situación que nos tiene a todos muy inquietos”, expresó Belloso, nexo entre la FIFA y las diez asociaciones miembro de la Conmebol.

Gonzalo Belloso, asesor estratégico de FIFA en Sudamérica (EFE/Marcelo Sayão)

Antes de obtener la rúbrica de los presidentes de las seis confederaciones ligadas a la FIFA, a la que se sumó la de Gianni Infantino, el sábado 26 de febrero se desarrolló una reunión extraordinaria en la que, en resumidas cuentas, se dejó entrever la idea de que Rusia fuera descalificada de las Eliminatorias. Allí hubo consenso, pero recién el domingo 27/2 el Consejo de la FIFA tomó nota y publicó una suerte de apercimiento con un paquete de medidas contra Rusia: 1) le prohibió usar su bandera a los equipos nacionales; 2) instó a no reproducir el himno nacional antes de las competencias; 3) confirmó la mudanza de la localía de los clubes nacionales rusos que disputan competiciones internacionales; y 4) aceptó el pedido de Polonia de disputar la repesca fuera de territorio ruso. En paralelo, la UEFA había hecho oficial el cambio de sede de la final de la actual edición de la Champions League de San Petersburgo a París.

“El Buró del Consejo de la FIFA permanece a la espera de tomar cualquiera de estas decisiones. Es importante destacar que la FIFA cree firmemente que el movimiento deportivo debe estar unido en sus decisiones sobre este tema y que el deporte debe seguir siendo un vector de paz y esperanza”, notificó en un comunicado la Federación Internacional. Y, al mismo tiempo, recibió y se puso a estudiar los requerimientos de las asociaciones polaca, checa y sueca (rival y potenciales adversarios de Rusia en el repechaje europeo) para proceder a la descalificación.

Hubo 24 horas de un impasse casi obligatorio, puesto que era evidente que las tropas enviadas por Vladimir Putin a Ucrania no iban a dar marcha atrás. Al no registrarse gesto de paz alguno por parte de Rusia, las entidades que rigen el fútbol comunicaron la suspensión de los equipos nacionales rusos. Así es que Alejandro Domínguez (presidente de la Conmebol), Aleksander Ceferin (UEFA), Victor Montagliani (Concacaf), Patrice Motsepe (CAF, África), Salman bin Ibrahim Al Jalifa (AFC, Asia), Lambert Maltock (OFC, Oceanía) e Infantino firmaron la destitución de Rusia de la Copa del Mundo de Qatar 2022, nota que se publicó el lunes pasado.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, clave en la suspensión de Rusia de cara a Qatar 2022 (REUTERS/Antonio Bronic)

La palabra que mayor preponderancia adquirió en el debate fue la de Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, quien fue presionado para atender con urgencia el pedido de exclusión de Rusia por parte de sus rivales en la clasificatoria. Fue el esloveno quien se movió inmediatamente tras la declaración de guerra para mudar la final de la Champions al Stade de France. Para la UEFA fue una decisión cargada de peso desde la mirada competitiva y observando al horizonte, ya que la Eliminatoria de la UEFA no solamente otorga cupos para el Mundial, sino que suma puntos para rankear en la Nations League y la Eurocopa (a diferencia de las Eliminatorias Sudamericanas, certamen independiente de otros que se llevan a cabo en la región). En tanto, no se descarta que a los rusos se les impida competir en las próximas clasificatorias, más allá de que exista un cese al fuego en el corto o mediano plazo.

“Esta fue una medida excepcional por una situación completamente excepcional que pone en alto riesgo al mundo. No es igual a un conflicto político que pueda llegar a haber en cualquier parte. Esto es diferente por la magnitud. Esto puede derivar en la Tercera Guerra Mundial”, resaltó Belloso. Y aclaró: “Hay una postura de algunos de decir que esto pasó en otros lugares y no se tomó la misma decisión, pero no es igual. Acá había que tomar una decisión por la magnitud del conflicto”.

