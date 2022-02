Christian Eriksen volvió a jugar un partido oficial tras el paro cardíaco que sufrió hace 259 días: el emotivo ingreso a la cancha y la reacción del público

Ocho meses después de sufrir un paro cardíaco en pleno partido de la Eurocopa, el centrocampista danés del Brentford Christian Eriksen volvió a saltar a una cancha este sábado, en el encuentro de la Premier League inglesa que su equipo disputa contra el Newcastle. El danés, al que le fue implantado un desfibrilador, entró en la cancha en el minuto 52 del partido, recibiendo una ovación por parte de la afición de su nuevo equipo.

El Brentford Community Stadium explotó de júbilo cuando el entrenador danés Thomas Frank lo llamó para entrar al campo y la ovación fue atronadora cuando se metió al rectángulo verde. Paradójicamente, el futbolista reemplazado fue su compañero de seleccionado nacional Mathias Jensen, quien lo había sustituido a él en el fatídico encuentro por la Eurocopa 2020 el 12 de junio del año pasado, cuando cayó desplomado al minuto 42 y causó conmoción total en el Parken Stadium Copenhague, donde Finlandia ganó 1-0.

“Quiero jugar al fútbol. No hay razón para no hacerlo. “(Los médicos) Me dicen que estoy bien. Dicen que todo está OK. Que todo está estabilizado, por lo que tengo la impresión de que tengo la luz verde para poder volver a jugar a fútbol”, había declarado el dinamarqués a principios de este año. Y cuando le consultaron si tenía miedo de retomar la práctica profesional de su disciplina predilecta, aseguró: “De ninguna manera, ni por asomo. Al principio, tenía cuidado pensando en cuánto podía aguantar mi corazón tras lo ocurrido. Pero ahora siento que me han hecho tantas pruebas como era posible, así que no, no tengo ningún miedo a que pueda ocurrir otra vez”.

Vale mencionar que Dinamarca ya sacó su boleto para la próxima Copa del Mundo y el mediocampista de 30 años sueña con ser incluido en la nómina de su país: “Mi objetivo es jugar el Mundial de Qatar. Puedo volver... después hace falta que me convoquen”. En diciembre de 2021, rescindió su contrato con el Inter de Milán -por mutuo acuerdo- ya que las autoridades italianas impiden que un futbolista pueda jugar con un marcapasos. Brentford lo fichó y ya tuvo su estreno, aunque no fue con el resultado esperado: las Abejas cayeron en casa 2-0 con Newcastle, en un duelo decisivo por la permanencia.

