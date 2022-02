Crisis en el Manchester United: la mala relación entre Cristiano Ronaldo y el entrenador que pone en jaque el futuro del equipo

La relación entre Cristiano Ronaldo y el DT Rangnick no sería la mejor en Manchester (Reuters/Carl Recine)

El Manchester United no atraviesa un buen momento. Con dos empates en los últimos partidos de la Premier League y eliminado de la FA Cup en manos del Middlesbrough, un equipo de la segunda división del fútbol inglés, uno de los conjuntos más importantes de Europa tiene un conflicto interno que podría desembocar en la salida de una de las estrellas más relevantes de sus últimas décadas.

Según indica el diario AS, de España, el entrenador Ralf Rangnick no cuenta con el apoyo de los pesos pesados del plantel. Y entre ellos, se destaca la figura de Cristiano Ronaldo. El delantero portugués, que dejó la Juventus para volver al club donde se hizo mundialmente conocido de la mano del histórico Sir Alex Ferguson como DT, estaría analizando dejar el equipo al final de la temporada.

El medio español indica que el atacante luso cree que el técnico de los Diablos Rojos no tiene nivel para dirigir el equipo, lo que provocaría una grieta en el vestuario del equipo, que marcha en la sexta posición de la Premier League con 40 puntos, a 23 unidades del líder, el otro conjunto de Manchester, el City de Pep Guardiola. Es más, hay que recordar que la próxima semana, el 23 de febrero, el United viajará a España para enfrentarse al Atlético Madrid en el Wanda Metropolitano por el partido de ida de la serie de octavos de final de la Champions League.

El pasado sábado, como local en Old Trafford, CR7 volvió a ser titular en la igualdad ante el Southampton (1-1) y protagonizó una acción que generó decepción en todos los presentes: con el duelo igualado sin goles, Paul Pogba rompió el mediocampo con un toque de primera y dejó a Jadon Sancho con territorio por transitar con la pelota en los pies. Ronaldo le marcó el pase y recibió cara a cara con el arquero Fraser Forster, a quien lo dejó en el camino para quedar con el arco a su merced. Sin embargo, una defectuosa definición con poca potencia, le permitió al lateral francés Romain Perraud despejar el remate a pocos metros de la línea.

Hay que recordar que el alemán Rangnick llegó en noviembre al Manchester United para reemplazar al noruego Ole Gunnar Solskjaer, que dejó su cargo tras un fallido inicio de la temporada. Antes del encuentro del último fin de semana, el DT que desde la próxima campaña está señalado para ser director deportivo del club a la espera de la llegada del nuevo entrenador. Una decisión que marcó dicha idea de la directiva es que todos los jugadores que salieron del conjunto inglés durante la ventana de traspasos en el invierno europeo lo hicieron como cedidos, por lo que retornarán a mediados del 2022.

El delantero portugués decidió volver al United y dejar Juventus (REUTERS/Russell Cheyne)

“Debería marcar más goles, obviamente, porque estamos creando ocasiones, pero no ha marcado suficiente. Pero no es un problema solo con Cristiano. Pasa también con otros jugadores. No estamos marcando lo suficiente. Si ves todas las ocasiones que hemos creado, tenemos que mejorar en las próximas semanas”, había sentenciado Rangnick en la previa al duelo ante el Southampton, una declaración que activó las alarmas por el futuro de Ronaldo.

Tanto que en las últimas horas, el diario británico The Sun, informó que el atacante de 37 años le dijo a sus amigos que por primera en su larga trayectoria comenzó a sentir el paso de la edad y podría dejar Inglaterra antes del final de su contrato. “La leyenda de Portugal nunca admitiría públicamente que las exigencias de la máxima categoría inglesa se están volviendo demasiado, incluso para un fanático del fitness como él. Ronaldo puede tratar de acortar y abandonar su regreso planeado de dos años en el United”, planteó el rotativo.

Frente a los rumores de salida de varias figuras en el próximo mercado, como por ejemplo la del volante francés Paul Pogba, que no renovaría su contrato, o la del arribo de Mauricio Pochettino, hoy en el PSG, como nuevo entrenador, la actualidad del equipo más ganador de Manchester plantea un futuro incierto en el United.

SEGUIR LEYENDO: