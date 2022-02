La imagen de Cristiano Ronaldo que sembró la polémica en las redes sociales: ¿escupió a un compañero?

Ronaldo parece escupir a un compañero

El Manchester United no pudo sumar de a tres en una nueva jornada de la Premier League al empatar 1-1 contra el Southampton. El conjunto de Ralf Rangnick no pasó de la igualdad en un duelo en el que Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista pero no por su aporte dentro de los 90 minutos que participó.

El luso volvió a quedarse con las manos vacías al no poder convertir y llegar al sexto partido de manera consecutiva sin hacerlo, algo que no le sucedía hace 13 años. Fueron varios los usuarios que, al entender su frustración, dispararon las críticas con un video muy llamativo.

“¿Ronaldo acaba de escupir a su propio compañero de equipo?”, preguntó un fanático en su cuenta de Twitter junto a las imágenes en cuestión.

Ronaldo no pudo convertir y sumó seis partidos sin marcar (Reuters)

En el video se pudo ver la acción en la que, al terminar el encuentro, Cristiano Ronaldo pasó cerca de su compañero Anthony Elanga y le lanzó un escupitajo que al parecer impactó en la espalda del sueco. “Estoy seguro de que la FA ha visto a Ronaldo escupirle a Elanga”, escribió otro usuario junto a las imágenes.

Si bien en las repeticiones pareciera que el salivazo golpeó a Elanga, el episodio podría tratarse de un juego de cámaras ya que el joven de 19 años no tuvo reacción alguna. La prensa inglesa planteó la misma incógnita y el debate en internet dio mucha tela para cortar.

“El ángulo hace que sea difícil determinar exactamente si Ronaldo escupió a su compañero de equipo o no”, consideró el periódico británico SportBible. “Espero que sea solo el ángulo de la cámara y Ronaldo no haya escupido sobre Elanga”, dijo un usuario, “Mira, claramente Ronaldo está más lejos que Elanga, no lo escupió”, aseguró otro.

Manchester United no pudo sumar de a tres frente al Southampton (Reuters)

Lo cierto es que Ronaldo no está pasando su mejor momento en Inglaterra desde su arribo al Manchester United. El portugués de 37 años marcó por última vez el 30 de diciembre del 2021 frente al Burnley en lo que va del 2022 todavía no volvió a celebrar.

Hay que remontarse a finales del 2008 y principios del 2009 para encontrar una situación igual. En aquel entonces el astro luso estaba dando sus últimos pasos en Old Trafford antes de ser traspasado al Real Madrid y desde el 22 de noviembre del 2008 hasta el 17 de enero del 2009 no marcó durante nueve duelos consecutivos de Premier League.

“No se trata solo de Cristiano Ronaldo. Que debe marcar más goles es obvio. Creo que estamos creando suficientes ocasiones y oportunidades en los últimos dos juegos, pero simplemente no marcamos suficientes goles. Pero esto no es solo un problema con Cristiano, también es un problema de los demás jugadores, especialmente de los atacantes”, sentenció el técnico del United después del partido.





