Otro traspié del Manchester United en la Premier League: Cristiano Ronaldo erró un gol con el arco vacío y le anularon otro

* Cristiano eludió a Forster pero no pudo abrir el marcador

Después de un comienzo soñado, la relación entre el Manchester United y Cristiano Ronaldo pasa por sus horas más bajas desde que el portugués tomó la decisión de regresar a la Premier League. Sus bajos rendimientos en el campo de juego en los minutos que le toca jugar ya han empezado a generar preocupación. Y este sábado, en el empate 1-1 ante Southampton, los focos nuevamente se posaron sobre el cinco veces ganador del Balón de Oro, principalmente por errar un gol con el arco libre.

Paul Pogba rompió el mediocampo con un toque de primera y dejó a Jadon Sancho con territorio por transitar con la pelota en los pies. CR7 le marcó el pase y recibió cara a cara con el arquero Fraser Forster, a quien lo dejó en el camino para quedar con el arco a su merced. Sin embargo, una defectuosa definición, con poca potencia, le permitió al lateral francés Romain Perraud, que siguió en todo momento la jugada, despejar el remate a pocos metros de la línea.

La decepción de los fanáticos se escuchó desde las tribunas del estadio Old Trafford por una nueva situación de gol malgastada por el luso. “Debería marcar más goles, obviamente, porque estamos creando ocasiones, pero no ha marcado suficiente. Pero no es un problema solo con Cristiano. Pasa también con otros jugadores. No estamos marcando lo suficiente. Si ves todas las ocasiones que hemos creado, tenemos que mejorar en las próximas semanas”, había explicado el entrenador Ralf Rangnick en la previa del encuentro.

* CR7 anotó el 2-1 pero fue anulado por offside

Lamentablemente, la falta de efectividad frente al arco rival volvió a pesar en la fecha número 25 de la Premier League y los Red Devils tuvieron que conformarse con un 1-1 ante el Soton. A los 21 minutos de la primera mitad, Jadon Sancho abrió el marcador luego de una gran asistencia de Marcus Rashford pero los visitantes golpearon rápido y a los 3′ del segundo tiempo igualaron las acciones con un tanto de Che Adams. Desde ese momento, el United buscó alternativas para encontrar cómo doblegar la defensa rival pero no tuvo éxito.

Cuando las esperanzas de los presentes en la cancha desaparecían, un venenoso centro al área de Bruno Fernandes encontró un desvío en el medio de su trayectoria y el balón cayó sobre Cristiano, que firmó lo que hubiera sido el 2-1. Pero el delantero luso se encontraba en fuera de juego y el gol fue anulado a los pocos segundos. La maldición de CR7 es innegable: no ha marcado ningún gol en sus últimos seis partidos, su peor sequía goleadora desde 2009.

Los esfuerzos no fueron suficientes y el Manchester United nuevamente sumó un punto: se mantiene momentáneamente en la quinta posición, fuera de la clasificación para la próxima Champions League, con 40 puntos y sufre el asedio del Arsenal FC, que se ubica una unidad por debajo pero con dos partidos menos.

En los ocho partidos que jugó en el arranque del 2022, solamente ha logrado tres victorias. Actualmente acumula tres empates consecutivos en todas las competencias y uno de esos resultados implicó su eliminación en la FA Cup. Con el cruce por los octavos de final de la Champions contra el Atlético de Madrid a la vuelta de la esquina (23 de febrero es la ida en España), el presente del elenco inglés preocupa demasiado si es que sueñan con progresar en el certamen continental.

EL RESUMEN DE MANCHESTER UNITED 1 - 1 SOUTHAMPTON

