Julián Álvarez habló por primera vez de su fichaje por el Manchester City y reveló la charla que tuvo con Pep Guardiola

La venta de Julián Álvarez al Manchester City fue la operación más resonante del último mercado de pases de los clubes argentinos. El joven delantero de 22 años, sin embargo, se quedará cedido a préstamo en River Plate al menos hasta julio de este año y por eso está a disposición del entrenador Marcelo Gallardo este sábado para el amistoso ante Vélez. En el choque en el Monumental, el cordobés tendrá una oportunidad para comenzar a despedirse de los hinchas.

“Estoy contento en lo personal, esos días en los que se hablaba de la transferencia fueron un poco... Yo hablaba con mi representante, se comunicaban entre los clubes y creo que se llevó a cabo una buena negociación, así que estoy feliz”, dijo el nacido en Calchín en la previa del duelo ante el Fortín ante las cámaras de ESPN.

El Araña reveló que ya tuvo una primera charla con el entrenador del conjunto Ciudadano, el catalán Pep Guardiola. “Yo soy admirador de él desde hace un tiempo y de la forma de jugar de sus equipos”, recalcó Julián. Y sobre la mencionada conversación, precisó: “Me dio la bienvenida, me felicitó por lo que había hecho y (estaba) contento de que me sumara al proyecto del Manchester City para estos años”.

Finalmente, el futbolista que fue parte del plantel de Argentina en la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, contó cómo manejó con Gallardo el tema de su transferencia al exterior. “Había tenido una charla en los días previos (con él) mientras se hablaba de todo eso. Fue antes de que fuera citado a la Selección. Me dio su punto de vista y coincidimos en algunas cosas. Justo me saludó el día de mi cumpleaños, que fue cuando se anunció, y me deseó felicidades”.

Julián Álvarez será titular -y el único delantero natural- ante Vélez en un duelo en el que River buscará seguir encontrando su mejor forma de cara a una temporada en la que tendrá múltiples desafíos, entre ellos, la Copa Libertadores, la Liga Profesional y la Copa Argentina.