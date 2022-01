El sismo que generó el caso Dembélé en Barcelona y los clubes a los que podría irse

Dembélé deberá decidir su futuro (Reuters)

El FC Barcelona estudia el mercado con urgencia para encontrarle un destino inmediato a Ousmane Dembélé, después de que el director deportivo Mateu Alemany informara públicamente la decisión que se tomó con el francés, después de que éste haya rechazado numerosas propuestas de renovación de su contrato durante los últimos meses.

La entidad azulgrana tiene 11 días para lograr beneficiarse económicamente con su salida porque de no hacerlo, el futbolista estará en todo su derecho de negociar libremente con cualquier equipo que desee y llegar gratis en junio. Ésta es la intención del atacante galo, ya que además cobraría una prima de fichaje que entraría directamente en sus arcas.

El cuadro culé, sin embargo, quiere sacar tajada ya que invirtió más de 100 millones de euros en su fichaje en agosto del 2017. Es por eso que desde España detallaron que ya hay contactos con algunos candidatos.

Xavi Hernández, fue determinante tras la postura del futbolista y su agente (Efe)

Lo que predomina, a menos de dos semanas del cierre del libro de pases, es que Dembélé se vaya de Barcelona a préstamo, con ésta operación el Barça se ahorraría pagarle el sueldo por seis meses a un jugador que ya dejó en claro que no va a utilizar dentro del campo.

La idea es llegar a un acuerdo de cesión con el club que desee el francés y que, cuando finalice en junio, pueda continuar y firmar como agente libre. El primero en ver con buenos ojos este plan sería el Manchester United, quien está dispuesto a contratarlo de inmediato, según indicó el periódico catalán Sport, siempre y cuando Dembélé quiera continuar en Old Trafford más allá del 30 de junio.

Sin embargo, el hecho de formar parte de la entidad británica no estaría en los planes del ex Borussia Dortmund, cuyo objetivo sería firmar como agente libre con la Juventus de Italia o el Chelsea a cambio de una oferta económica muy importante.

Dembelé tendría ofertas de importantes clubes europeos (Efe)

Lo cierto es que el delantero galo tendrá que sentarse con su agente a estudiar las propuestas, los pro y los contra ya que de ignorar todas las ofertas que pueda tener de acá hasta fin de mes podría quedarse hasta junio sin jugar, teniendo en cuenta las declaraciones del director deportivo culé y de Xavi Hernández, quien decidió no convocarlo para el duelo frente al Bilbao por los octavos de final de la Copa del Rey.

Sobre esta cuestionada determinación se pronunció la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). El organismo se posicionó a favor del jugador y remarcó que, “el club está obligado a abonar los salarios pactados y a permitir la prestación de los servicios en las mismas condiciones que el resto de sus compañeros, sin que pueda existir ningún tipo de discriminación, ni presión para que el deportista renuncie a sus derechos laborales”.

“Es cierto que un futbolista profesional no tiene el derecho a ser alineado ni siquiera convocado en todos los partidos, sino a ser tratado en las mismas condiciones que sus compañeros y estar en disposición de disputar dichos partidos. Pero si esta circunstancia se pudiera entender como una presión para doblegar su voluntad, y además se producen declaraciones públicas reconociendo este tipo de presiones, estaríamos ante una actuación ilegal por parte de la empresa. AFE considera que no llegar a un acuerdo para renovar un contrato de trabajo no supone un incumplimiento laboral”, sentenció el comunicado.

Las últimas opciones que manejan desde la cúpula azulgrana es que Dembélé acepte un préstamo corto con alguno de los interesados que pueda asumir el coste de su salario durante estos seis meses y que a partir de junio sea libre de negociar con el equipo del que desee formar parte.





