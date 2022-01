Jornada negra para Simeone: pelea con aficionados de la Real Sociedad y duras portadas por la eliminación del Atlético en la Copa del Rey

Los incidentes en la previa Real Sociedad-Atlético de Madrid, con Diego Simeone como protagonista

Diego Simeone vivió una jornada negra en España. A los serios incidentes sufridos en la previa del partido, donde se peleó con aficionados rivales en una bochornosa llegada al estadio, se le sumó la derrota del Atlético Madrid 2-0 ante la Real Sociedad que provocó la eliminación de la Copa del Rey. Por ello, el Colchonero fue víctima de duras portadas de parte de dos de los principales medios españoles.

“Un atlético sin alma”, tituló Marca, el diario principal de Madrid. Por su parte, AS eligió para su portada: “Toca Fondo”. En ambos casos resaltaron la declaración post partido del Cholo Simeone: “Aún hay Liga y Champions. Quieto no voy a quedarme”.

Todo comenzó cuando el micro que llevó al plantel colchonero se encontró con el público local que le arrojó proyectiles y el entrenador visitante, Diego Simeone, se cruzó con los aficionados del conjunto vasco. El Cholo quedó captado en un video que subió uno de los simpatizantes que al verlo al argentino se enfurecieron y lo insultaron.

En parte de las imágenes se ve al ómnibus del Atlético Madrid que transitó sin ningún tipo de custodia policial y recibió diversos tipos de elementos y también hubo quienes les tiraron golpes y patadas. En un momento el chofer frenó la unidad y Simeone se acercó a la ventanilla delantera derecha, empezó a discutir con los aficionados rivales y les hizo gestos con su brazo, lo que generó la bronca del público de la Real Sociedad. Además, el Cholo se dirigió a un agente de la Ertzaintza (Policía) para quejarse de la falta de protección.

En esa instancia aparecieron cuatro efectivos policiales y el micro colchonero pudo avanzar, pero el público local siguió arrojando lo que tuvo a mano y hasta algunas bengalas. También les tiraron vallas que no pudieron contener la embestida de los hinchas. Mundo Deportivo informó que una de las lunetas del vehículo fue dañada.

El panorama hostil entre los simpatizantes de los dos equipos es algo que se remonta al 8 de diciembre de 1998, cuando Aitor Zabaleta, hincha de la Real Sociedad, fue asesinado en las adyacencias del viejo estadio Vicente Calderón horas antes de un partido correspondiente a los octavos de final de la Copa UEFA, hoy llamada Europa League.

Por eso la Real Sociedad intentó apaciguar a sus hinchas antes del encuentro contra los madridistas y publicó un mensaje en sus redes sociales donde pidió “respeto, tolerancia y no violencia”. El mensaje fue en vano al menos por el testimonio del video con los incidentes.

Luego del partido Simeone habló de los incidentes: “Ya lo vieron los que estuvieron en las cercanías. Nos dirigimos al estadio por un camino en el que había aficionados a los dos lados, supongo que será así siempre, pero mucho más protegidos por la gente que tiene que ocuparse de esa protección y que en un momento no estaba”.

Diego Simeone en el cruce con el DT del equipo vasco, Imanol Alguacil (REUTERS/Vincent West)

“Pero vamos que eso no influyó en el partido”, esgrimió el DT argentino, que también reveló qué le dijo a su colega de la Real Sociedad, Imanol Alguacil. “Le dije que mande saludos a la gente que tiene que preparar esa protección y no lo hizo”, contó con ironía.

El propio Alguacil ofreció las disculpas por lo acontecido antes del encuentro: “No sé qué me dijo, lo que sí sé es que yo le desee suerte. Escuché qué había pasado y sólo pedir perdón porque esa no es nuestra afición. Nuestra afición es la que se vio luego en el campo. En el campo ha habido un respeto grande y es algo a destacar”, aseguró.

Sobre la eliminación, Simeone sostuvo: “Está siendo una temporada muy difícil, pero no me voy a quedar quieto. La temporada pasada fue magnífica y la actual está siendo hasta hoy, muy difícil. Ojalá volvamos a dejar nuestra portería en cero, algo que muchas veces nos criticaban”. Y, sin perder la fe, agregó: “La dinámica es buena, pero está para ser cambiada. Creo en mis jugadores para poder cambiar esta situación que no está siendo cómoda”.

Este miércoles el Atlético Madrid fue eliminado en los octavos de final de la Copa del Rey y en La Liga marcha cuarto, pero muy lejos del líder de la tabla, el Real Madrid con 16 puntos de diferencia entre los conjuntos de la capital. En tanto que todavía le quedan los octavos de final de la Champions League donde se medirá el 23 de febrero de local ante el Manchester United.

