En medio de su escándalo con el Barcelona, Dembélé publicó una explosiva carta: “No soy un hombre que hace trampas y no cedo al chantaje”

Dembélé publicó una carta en redes sociales para defenderse (Foto: Reuters)

Barcelona y Ousmane Dembélé viven horas de profunda tensión después que el club haya informado que decidió separarlo definitivamente del plantel ante las negociaciones truncas para la renovación de su contrato. El Blaugrana pretende que se vaya inmediatamente, pero el futbolista no cede y en las últimas horas publicó una dura carta para dar a conocer sus explicaciones.

“Hace cuatro años que no paro de leer cosas sobre mi sin nunca ponerme a justificarme. Hace cuatro años que se van acumulando los chismorreos sobre mi. Hace cuatro años que se habla de mí, que se miente vergonzosamente con un único fin, la intención de dañarme. Hace cuatro años que sigo en mi línea de no contestar nunca, de no justificarme nunca. ¿Ha sido un error? Seguramente. A partir de hoy, se acabó. A partir de hoy, voy a contestar con sinceridad, sin ceder a ningún tipo de chantaje”, abrió el posteo que realizó en su cuenta oficial de Instagram.

Mientras intentan buscar una salida al tema, y ya hay clubes interesados de Inglaterra, Francia y Alemania, el atacante francés dio su mirada del caso y apuntó también contra Xavi: “Tengo 24 años y como cada hombre, tengo defectos, imperfecciones. He vivido momentos complejos, lesiones, me ha afectado el Covid. Sin la más mínima sesión de entrenamiento, el míster me ha solicitado y siempre he cumplido... Sin rechistar. Cumplir tan buenamente como lo he hecho siempre porque es mi pasión. Estoy plenamente consciente de mi suerte de dedicarme al trabajo más bonito del mundo. Además, mi mensaje es transparente”.

Si bien inicialmente el DT se había mostrado cercano a Dembélé, en las últimas horas le puso un ultimátum en sintonía a lo que sentenció el Director Deportivo blaugrana Mateu Alemany. “Prohíbo a cualquiera dar a pensar que no estoy implicado en el proyecto deportivo. Prohíbo a cualquiera atribuirme intenciones que yo nunca he tenido. Prohíbo a cualquiera hablar por mí o por mi representante, en quien confío totalmente. Todavía bajo contrato, estoy plenamente implicado y a disposición de mi club, de mi entrenador. Siempre lo he dado todo para mis compañeros y también para los socios... No es ahora que eso va a cambiar. No soy un hombre que hace trampas y menos todavía un hombre que tiene la costumbre de ceder al chantaje”, expresó el futbolista que llegó a tierras catalanas en el 2017 como una solución a la resonante salida de Neymar.

El posteo en redes sociales de Dembélé

Dembélé costó unos 135 millones de euros al club según el diario catalán Sport y completó 129 partidos con 31 goles durante toda su estadía tras arribar desde el Borussia Dortmund. Mientras todo el caso explota en España, el delantero se mostró irónico: “Seguramente el amor sea una variante del chantaje...”.

“Como lo sabéis, hay negociaciones. Dejo mi representante encargarse, es su terreno. Mi terreno es la pelota, simplemente jugar al fútbol, compartir momentos de alegría con mis compañeros y todos los socios. Por encima de todo, centrémonos en lo esencial: ganar”, aclaró en el cierre de su carta.

La carta que dio a conocer Dembélé

