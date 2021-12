Kylian Mbappé explicó los motivos que retrasaron las “maravillas” que se esperan del tridente con Neymar y Messi

El tridente más temible del mundo todavía no alcanzó su máximo potencial, según Mbappé (Reuters)

Kylian Mbappé se convirtió en el dueño de las portadas de los principales medios europeos después de recibir el premio al mejor jugador del año otorgado por los Globe Soccer Awards en Dubai. Tras bajar del escenario, el francés se reservó un tiempo para brindar entrevistas a distintos medios de comunicación.

Además de sus declaraciones a CNN, en las que reconoció que terminará la temporada en el PSG para luego resolver su futuro, el joven delantero también habló con el periódico italiano La Gazzetta dello Sport, en donde tocó otros temas como la química que tiene con Messi y Neymar, y la competencia que existe bajo los tres palos con la llegada de Gianluigi Donnarumma.

“Es normal que hubiera muchas expectativas con respecto a nosotros (el tridente más costoso del planeta). Todo el mundo espera maravillas cuando un equipo puede contar con jugadores de tamaño nivel. Pero no hay que olvidar los episodios que han retrasado algunas cosas”, se lamentó el galo, quien consideró que todavía no han alcanzado su máximo potencial a nivel grupal.

La lesión de Neymar y la falta de adaptación de Messi al nuevo equipo son dos de los contratiempos que argumentó Mbappé (Reuters)

“La lesión de Neymar, la falta de adaptación de Messi y algunas dificultades en el juego de equipo”, son algunos de los contratiempos que golpearon al tridente ofensivo. “Pero cuando se tiene la oportunidad de jugar con esta clase de jugadores, solo se puede tener confianza. Jugar con ellos es una oportunidad increíble para mí y estoy deseando que vuelva Neymar porque creo que podemos hacer grandes cosas con él en la segunda mitad de la temporada”, afirmó.

Además de La Pulga, otro de los refuerzos de talla mundial que arribó al cuadro parisino fue Gianluigi Donnarumma, procedente del Milan. La prensa italiana también le consultó sobre la dura competencia que existe bajo los tres palos con el costarricense Keylor Navas: “Gigio se ha adaptado muy rápidamente, pero está claro que está viviendo una nueva experiencia porque con nosotros hay otro portero de clase mundial como Navas”.

“Puede que no sea una situación fácil, pero es una ventaja para el PSG tener dos porteros de este calibre. Más allá de todo, el camino de Gigio ya está trazado, representa el futuro pero también el presente. Tuve la suerte de jugar con Gigi (Buffon) y si Gigio sigue trabajando duro no hay razones para pensar que no hará lo mismo”, consideró.

Mbappé habló de la competencia que existe bajo los tres palos (Reuters)

Con respecto a su futuro, el joven de 23 años se mantuvo siempre en la misma línea de respuestas: “En la segunda mitad del año hay que centrarse en el campo, en el fútbol. Lo más importante es esto, la segunda mitad de la temporada, que es cuando se ganan trofeos. Así que creo que no es el momento de hablar de mi futuro. Todo el mundo sabe que soy un gran jugador, y como tal, mi trabajo también es que se hable de mí en el campo. Luego, por supuesto, habrá que abordar la situación, porque el tiempo pasa, pero en estos momentos el futuro no es mi prioridad”.

Finalmente, también se le consultó por la histórica decisión que se está barajando en la FIFA de rebajar las citas mundialistas de cuatro a dos años y sobre ello, al igual que Robert Lewandowski, se mostró en contra: “Sí al Var, no al Mundial cada dos años”.

Con respecto a ello, se le dio a elegir entre qué trofeo preferiría levantar a en este 2022; la Champions League o la Copa del Mundo: “Ganar la primera Champions con el PSG sería increíble, pero ganar otro Mundial con Francia sería único. Voy a tratar de hacer ambas cosas porque tengo la oportunidad de jugar en dos equipos de alto nivel. Mejor no elegir”, concluyó.





