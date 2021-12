La respuesta de Kylian Mbappé al ser consultado por su posible fichaje al Real Madrid

El jugador del Paris Saint Germain, Kylian Mbappe, en una imagen de archivo. EFE/EPA/Ian Langsdon

En 2022 se definirá el futuro de Kylian Mbappé, uno de los mejores futbolistas del plantea cuyo contrato con el París Saint-Germain (PSG) finaliza en junio de ese año y al día de hoy, pese a haber recibido la propuesta de renovación, no lo ha extendido. Por ese motivo, la FIFA le permite en enero comenzar a escuchar ofertas de otros clubes y, según señalan los principales portales europeos, todo parece indicar que el Real Madrid logrará concretar su gran fichaje.

Hasta el momento no ha habido ninguna voz oficial de ambas partes que se haya animado a asegurar algo sobre esta negociación y el futbolista de 23 años fue consultado al respecto esta semana por la cadena CNN: “ No, en enero no iré al Real Madrid. Voy a terminar la temporada con el PSG, con total seguridad . Quiero darlo todo para ganar un gran título para los aficionados, creo que me lo merezco”. Su respuesta deja un margen de duda ya que todos especulan con que su llegada al cuadro blanco se concrete en junio, cuando sea jugador libre, algo que no desmintió.

Pero, el goleador galo insistió en que por ahora solo piensa en los compromisos que tiene por delante, sobre todo en los octavos de final de la Champions League, cuando se mida justamente ante el conjunto español: “No es el momento de hablar sobre mi futuro. Solo tengo en mente ganar al Real Madrid en febrero y marzo”. En este punto, agregó: “Tenemos que estar preparados. Es el momento. Es el momento más importante de la temporada. Por supuesto, queremos dar un paso adelante ahora. Hace dos años hicimos final, semifinal después, pero ahora queremos ganar la Champions”.

Lo cierto es que Mbappé tiene una propuesta formal del cuadro galo para renovar, pero no la ha aceptado aún. “París es mi ciudad, aquí nací y también es donde crecí. Jugar en el PSG es una sensación increíble, ya que tienes a tu familia y a tus amigos cerca”, señaló, en la entrevista, aunque no confirmó que vaya a extender su vínculo.

Kylian Mbappe fue elegido como el mejor futbolista del mundo en la gala de los Globe Soccer Awards (Reuters)

Por otro lado, también habló sobre cómo vivió estos meses jugando junto a Lionel Messi, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos: “Es un gran placer para mí poder decir a mis hijos, a mis amigos que juego con Messi. Tenemos que disfrutar viéndolo en París… Es un momento increíble en la historia del fútbol”.

Los futbolistas del PSG ahora disfrutan del receso de la Ligue 1 pero pronto deberán volver a entrenar bajo las órdenes de Mauricio Pochettino. Su próximo compromiso está estipulado para el 3 de enero por la Copa de Francia ante el Vannes Olympique Club, aunque el entrenador argentino pondría en cancha para ese duelo un equipo alternativo y guardaría lo mejor para el choque ante el Lyon del 9 de enero por la fecha 20 del torneo.

