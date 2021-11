Willy Caballero, en busca de club a los 40 años, habló del “caótico” Mundial de Rusia 2018

La Selección no dio pie con bola en Rusia 2018 y se clasificó casi de casualidad a los octavos de final, donde fue eliminado por el campeón del mundo, Francia. Wilfredo Caballero atajó los primeros dos partidos de la Copa del Mundo ante Islandia y Croacia, donde cometió un grosero error para el 1-0 de Rebic que inició la goleada 3-0 de los balcánicos. Ese fue su último encuentro con la insignia albiceleste. Hoy, con 40 años y en busca de club, brindó una entrevista con ESPN en la que se refirió a su presente, la frustrada participación mundialista y el presente de la Albiceleste, que hoy recibirá a Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas.

“Llevo unos meses sin club, manteniéndome, entrenando y tratando de estar bien por si surge algo en cualquier momento. Como libre, puedo fichar en cualquier momento. Pero en enero es cuando a muchos clubes les surgen inconvenientes. Hay que ver si sale algo para continuar jugando y haciendo lo que más me gusta”, confió Willy, quien buscó razones para estar libre tras haber formado parte del Chelsea, vigente campeón de la Champions League, en la última temporada. “A lo mejor mi edad asuste a muchos clubes (tiene 40 cumplidos en septiembres). Después del año de pandemia, muchos prefieren apostar a jugadores más jóvenes para que les retribuyan dinero en poco tiempo. Yo los entiendo, pero no bajé los brazos todavía. Espero se abra una posibilidad este mercado”, dijo. En tanto, aclaró que pretende seguir en Europa porque tiene a una hija estudiando en Inglaterra y a otra en Francia, por lo que no se moverá del Viejo Continente.

En cuanto a la Copa del Mundo en territorio ruso, analizó: “Más allá de la experiencia que viví, los que quedan de ese Mundial habrán aprendido y por eso ahora la convivencia es esa (buena). Sin dudas que todos los jugadores que van a la Selección quieren vivir como están ahora, con una hermosa armonía y llevándose bien. Pero a la hora de competir, los resultados hacen que ese desequilibrio aparezca. Y en ese Mundial los resultados hicieron que todo fuera más caótico ”.

¿Cuáles son las claves para el gran momento que atraviesa Argentina hoy? El entrerriano lo tiene claro: “El haber dejado trabajar al cuerpo técnico que lidera ahora y que había estado en la Copa América pasada para manejar el grupo, eso fue bueno para que consiguieran el título. A veces todo trabajo lleva su tiempo”. A Willy no le quedaron resentimientos ni remordimientos pese a su abrupta salida del arco nacional: “El presente lo vivo con mucha alegría y si el título se dio ahora, por algo fue. Hay que vivirlo como simpatizante, como hincha. Me pone muy contento por los que conozco que están ahí y pasaron muchos años de muchas derrotas”.

· DIBU MARTÍNEZ, UN PÁRRAFO APARTE

“Acá en Inglaterra sienten que la explosión la hizo en estos últimos años. Tenían su imagen del Arsenal, donde si bien lo hizo muy bien el último tiempo, el año pasado con Aston Villa fue el arquero del año, sin dudas. Fue increíble”.

“Me despertó cosas que me pasaban cuando era chico: cuando iba a ver a Óscar Córdoba en Boca para ver qué hacía”.

“Haber ganado la confianza y seguridad después de la Copa América le da tranquilidad a todo el mundo para sacarse el peso y que viajen a Argentina sólidos. Argentina hoy tiene grandes arqueros que están todos jugando y en muy buen nivel. Es lo mejor que puede pasar”.

“Además de la potencia que demuestra en algunas atajadas, en Arsenal le enseñaron a jugar muy bien con los pies, aunque lo principal sea atajar. Es carismático, es llamativo... Dibu lo tiene todo”.

SEGUIR LEYENDO: