La charla con Neymar, el consejo a Mbappé y su deseo de jugar con Messi: 12 frases de Sergio Ramos en el PSG

Primer entrenamiento de Sergio Ramos en el PSG

En el Paris Saint Germain ya han puesto en marcha la pretemporada de cara a una campaña en la aspiran a recuperar el trono de la Ligue 1 y saldar su deuda pendiente a nivel europeo. El equipo de Mauricio Pochettino jugó su primer amistoso (4-0 ante Le Mans) pero sin la presencia de Sergio Ramos. La nueva estrella del club francés no fue convocado, todavía necesita aclimatarse.

Ramos, de 35 años, quien firmó por dos temporadas con el PSG, ha completado muy pocos entrenamientos y quizás tenga algunos minutos en el próximo amistoso, que será este sábado 17 de julio contra el Chambly Oise. Por el momento, el zaguero español se dedicó a atender a la prensa.

En una entrevista con L’Equipe y en un encuentro virtual con medios españoles, el ídolo del Real Madrid dejó algunas reflexiones importantes sobre sus nuevos desafíos, su relación con Neymar, el futuro de Kylian Mbappé y la posible llegada de Lionel Messi...

Sus primeros días en el PSG: “Estoy muy feliz. Con mi familia estamos buscando una casa y una escuela para los niños. La adaptación al vestuario ha sido muy buena. No hay problema de idioma entre españoles y sudamericanos. Aprenderé francés. Todos me hicieron sentir muy bienvenido en París.”

Si irse del Real Madrid es un paso atrás: “Para mí es un cambio de vida, una nueva etapa, un nuevo ciclo que se abre. Le tengo mucho afecto al Madrid, que probablemente sea el club más grande de la historia. Soy un hombre de desafíos. He vivido momentos maravillosos en el Real, pero miro al futuro. El PSG no ha estado muy lejos de ganar la Champions League. Pero no debemos comparar al PSG y al Madrid. Hubo una serie de circunstancias que me hicieron tomar una decisión en el Madrid. Hablé de ello en mi rueda de prensa, y creo que es un error anclarse en el pasado. Ahora solo quiero hablar de mis objetivos en el PSG.”

Su relación con Ancelotti: “No hablé con Ancelotti antes de irme. Le tengo mucho cariño a Ancelotti, pero hasta hoy no hemos hablado de nada.”

Sergio Ramos ya se entrena en el Paris Saint Germain (Foto: @PSG_Inside)

La charla con Neymar antes elegir el PSG: “Con Neymar hemos estado hablando durante seis o siete años. A pesar de que él jugaba en el Barça y yo en el Madrid, siempre hemos tenido una amistad extraordinaria. Esto se aplica a Di María o Keylor, con el que seguí siendo amigo después de su salida del Madrid. Neymar me convenció antes de fichar por el PSG. Antes de fichar por un nuevo club, siempre es provechoso hablar con varios jugadores, o con Leonardo o Al Khelaïfi. Todos me convencieron a su manera.”

Por qué eligió este club: “El contrato de dos años para mi familia y para mi paz. Y después, el proyecto deportivo. Esto fueron los dos puntos prioritarios. Lo deportivo para cualquiera es convencimiento. El PSG ya no es solo un proyecto, es una realidad. Es un equipo que lleva muchos años jugando muy bien al fútbol y, como decía, estuvo muy cerca de ganar la Champions. Hay jugadores como Mbappé, Di María, Neymar o Marquinhos de nivel internacional. Me gusta evolucionar con este tipo de jugadores que te hacen el fútbol más fácil”.

Volver a ganar la Champions League: “Por supuesto, eso es lo que quiero. Pero imagino que es el objetivo de todos los que están allí. Venir a un club que tiene 51 años y no ha ganado la Champions, sería histórico hacerlo. Y desde el punto de vista personal, tener una quinta Champions sería muy importante”.

La repercusión de su llegada a Francia: “Es un honor. Estoy orgulloso de llegar a un país donde siento todo el cariño, del público, de la prensa y de todos. Siempre he tenido esta presión desde muy joven en el Real Madrid. Vivo el fútbol como debo, al cien por cien, y sé que después de un partido puedo irme a casa con la conciencia tranquila, sea bueno o malo, siempre lo doy todo”.

Mauricio Pochettino recibió a Sergio Ramos en el PSG (Foto: @PSG_Inside)

Si es el líder que el Paris Saint Germain necesita: “No eres un líder solo. Son los compañeros los que lo eligen. Vengo de un club en el que estuve mucho tiempo y me sentí líder. Pero nunca me jacté de ello. Dentro del vestuario, cada uno tiene su rol y creo que el PSG ya tiene su líder, ¿no? Vengo para ayudar y no para retirar ese estatus a quien lo tenga”.

Su futuro en la Selección de España: “Sí, espero tener un futuro en la Selección. Bonucci y Chiellini siguen siendo internacionales. Pero sé que para ello debo seguir al máximo nivel en el campo. Jugar en la Selección siempre ha sido muy importante para mí”.

El consejo para Kylian Mbappé: “Le aconsejo que se quede en el PSG. No soy nadie para decidir el futuro de Kylian, pero quiero que se quede. Hay que tener a los mejores jugadores y Kylian es uno de ellos, como Neymar. Los tres podemos hacer grandes cosas”.

"Messi siempre tendría hueco en mi equipo", dijo Sergio Ramos al ser consultado si lo ve en el PSG.

Si hay lugar para Messi en el PSG: “Leo es uno de los mejores jugadores del mundo. Pero no depende de mí. Te podría decir mil cosas, pero no serían determinantes. Cada uno toma las decisiones que tiene que tomar. Pero me gusta estar rodeado de los mejores y siempre tendría hueco en mi equipo”.

El maltrato que reciben las estrellas en España: “Lo creemos todos. Pero pasan los años y pasa lo mismo. Tenemos un problema como país, la filosofía no cambia. Veo la Premier o en Italia a Bonucci y a Chiellini, que son héroes en Italia. Y tenemos que intentar que la gente admire a los que triunfan aquí. La admiración que sentimos con los de fuera, nos falta con los nuestros y lo echamos de menos. Es triste, pero es la realidad. No solo lo he sufrido yo, también otros jugadores. Cuando tenemos los cracks aquí no los valoramos. Tenemos que admirar más a la gente y envidiar menos”.

SEGUIR LEYENDO: