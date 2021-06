Real Madrid acelera las gestiones por el reemplazante de Zidane y podría contratar a un conocido de la casa

Florentino Pérez busca reemplazante para Zidane (Reuters)

Real Madrid, uno de los clubes más poderosos e importantes del mundo, hoy se encuentra sin entrenador tras la salida de Zinedine Zidane, quien brilló como jugador y estratega en la Casa Blanca.

“He decidido marcharme y quiero explicar bien las razones. Me voy, pero no me tiro del barco. y no estoy cansado de entrenar. En mayo del 2018 me fui porque después de dos años y medio con tantas victorias y tantos trofeos sentía que el equipo necesitaba un nuevo discurso para mantenerse en lo más alto. Hoy las cosas son diferentes. Me voy porque siento que el club ya no me da la confianza que necesito, no me ofrece el apoyo para construir algo a medio o largo plazo”, develó el francés tras su inesperada salida de la entidad española.

Ante este cuadro de situación, en el Merengue comenzaron a moverse para hallar a su reemplazante. Con Massimiliano Allegri en Juventus y Mauricio Pochettino en Paris Saint Germain (tras los rumores de salida el director deportivo Leonardo lo ratificó en su puesto), la danza de nombres comenzó. Si bien en un principio sonaron Antonio Conte, Raúl y Xabi Alonso, la prensa española coloca a un viejo conocido como el principal apuntado: Carlo Ancelotti.

Carlo Ancelotti, candidato a reemplazar a Zidane en Real Madrid (REUTERS/Dave Thompson)

Según informa El Larguero, la operación “está muy cerca de hacerse” e incluso el Everton de la Premier League ya comenzó a iniciar gestiones para sustituirlo. El oriundo de Reggiolo, de 61 años, estuvo durante dos temporadas al frente del Real Madrid, donde consiguió 4 títulos: una Copa del Rey, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. En esas dos temporadas tuvo a Zizou como uno de sus principales ayudantes.

Ancelotti conquistó la famosa Décima Champions League para el conjunto de la capital española, pero en su segundo año, debido a las lesiones de jugadores clave como Karim Benzema y Luka Modric, el nivel del equipo mermó considerablemente y cayeron en semifinales de la competencia europea ante Juventus.

El entrenador italiano, desde que abandonó la Casa Blanca, pasó por Bayern Munich (una Bundesliga y dos Supercopas de Alemania), Napoli y Everton, donde finalizó en la décima posición, ubicación que lo privó de clasificar a alguna competencia internacional.

En lo que respecta al mercado de pases del Real Madrid, vale destacar que el futuro de Sergio Ramos sigue en el aire. El marcador central tiene contrato con el club hasta el 30 de junio y hasta el momento no llegó a un acuerdo con Florentino Pérez para renovar. París Saint Germain y los principales elencos de la Premier League lo tienen en la mira. En contrapartida, la institución ya cerró el desembarco del polifuncional David Alaba. El austríaco fue multicampeón en el Bayern Munich.

