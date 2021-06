El Barcelona que se viene: Laporta habló sobre la continuidad de Messi y le hizo un guiño a Koeman

Koeman y Messi definen su futuro: ambos tienen intenciones de seguir (EFE / Juanjo Martín)

Mientras los jugadores quedaron afectados a sus respectivas selecciones pensando en la inminente doble fecha de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y en las competiciones continentales que se iniciarán este mes, así como también otros quedaron licenciados tras el término de la temporada, la directiva del Barcelona trabaja en las contrataciones, salidas y fundamentalmente la continuidad de dos de sus hombres más importantes: Lionel Messi y Ronald Koeman.

Según las últimas palabras del presidente Joan Laporta, que tiene una muy buena relación con ambos, estaría encaminado el futuro de ambos en la institución culé. “La renovación de Leo no depende de la auditoría. Están en marcha las conversaciones y esperamos que sigan progresando. En estos momentos, el resultado del ejercicio más o menos ya lo tenemos controlado. La auditoría ya nos dará más datos pero para esta operación ya habíamos hecho una reserva. Va bien pero no está hecho”, advirtió la máxima autoridad blaugrana, que elaboró una estrategia económica para que no corriera peligro la estadía de la Pulga ahí.

Claramente el fichaje del Kun Agüero fue un guiño para el capitán de la plantilla, teniendo en cuenta la relación de amistad que tienen desde que jugaban en las juveniles de Argentina: “A todos nos ilusiona que jueguen juntos. No es un tema de dinero por la parte de Leo. Por nuestra parte sabemos el marco de posibilidades que tenemos. Agradecemos su comprensión. Leo está en un período de reflexión que quiere que se haga un equipo competitivo y se ganen títulos pero ninguno de los fichajes que se hacen se hace en base a estas negociaciones. Y añadió: “Sabemos que Leo se quiere quedar”.

Laporta confía en llegar pronto a un entendimiento con Leo Messi (REUTERS/Albert Gea)

Por lo pronto, Messi se encuentra en Argentina con la cabeza puesta en el duelo del próximo jueves ante Chile por las Eliminatorias Sudamericanas. Agüero aterrizó en Buenos Aires para sumarse al grupo dirigido por Lionel Scaloni y evitó dar precisiones sobre el deseo de su amigo: “Primero tiene que arreglar. ¿Cómo le voy a insistir? Él ya es grande. Lo estará viendo su representante y el club. Hablamos, pero no puedo decir nada. Es secreto”.

Laporta no dio fechas definitivas para poner punto a la negociación (el contrato del 10 expira el 30/6) pero se mostró deseoso de firmar: “Cuanto antes mejor, porque de alguna manera las dudas que puedan haber se disipan y ayudan a que vayamos construyendo más rápido el equipo. Está la Eurocopa, no sabemos qué pasará con la Copa América. Tampoco nos damos prisa una parte y la otra. La relación es muy buena y las ganas son todas, por las dos partes”.

Durante la presentación del último fichaje Eric García, el mandatario de los catalanes dejó entrever que el técnico holandés seguirá al frente del equipo: “Estamos en conversaciones y en un período de reflexión. No podemos radiar los criterios que queremos unificar. Me siento muy cómodo con él y espero que él también. Solo había unos puntos que quería puntualizar y estamos en eso. Esperamos a que acaben las conversaciones y que todo sea por el bien del Barça”.

Laporta pretende la continuidad de Koeman como DT del Barcelona

Incluso Laporta realizó un comentario que dio por sentado el deseo de proseguir con Koeman en el banquillo: “ Con él esto va a mejorar y tanto el equipo como los criterios para que no nos pase lo que nos pasó la pasada temporada. Las conversaciones van muy bien”.

SEGUIR LEYENDO: