“No soy Santa Claus”: tajante respuesta de Deschamps sobre la convocatoria de Karim Benzema para la Eurocopa

Karim Benzema, de gran nivel en el Real Madrid, tiene muy difícil volver a jugar para la selección de Francia (Foto: REUTERS)

En cada convocatoria de la selección de Francia, actual campeona del mundo, siempre falta uno de los mejores delanteros del mundo. Karim Benzema lleva años sin ser citado para jugar con Les Bleus pese a que es la gran estrella del Real Madrid. Y de cara a la Eurocopa que se jugará del 11 de junio al 11 de julio, pese a que se amplió a 26 el número de jugadores convocados, parece que tampoco tendrá lugar.

En una entrevista en la revista alemana Kicker, el técnico Didier Deschamps fue consultado sobre la posible citación de un Benzema que jugó Francia por última vez en 2015 y respondió de forma tajante.

“No soy Santa Claus, no estoy aquí para anunciar sorpresas. Lo voy afinando poco a poco, tengo jugadores que, como el Tolisso en el Bayern, todavía se están recuperando, y aún no tengo toda la información sobre su estado. Daré a conocer mi lista de jugadores el 18 de mayo, pero también habrá partidos después de eso”, explicó.

Karim Benzema no juega en la selección de Francia desde octubre de 2015 (AFP)

Benzema, figura y muchas veces capitán del Real Madrid, lleva 28 goles y ocho asistencias esta temporada, siendo el jugador más determinante de su equipo y uno de los máximos anotadores en la Liga española. Año tras año demuestra que está en plenitud, pero sigue fuera de la selección francesa por su escándalo de chantaje con Valbuena.

Su último partido con Les Bleus fue un amistoso ante Armenia disputado el 8 de octubre de 2015 en el Estadio Allianz Riviera (Nice). En aquel encuentro que terminó 4-0, con Deschamps ya siendo el entrenador del equipo, Benzema marcó dos goles y dio una asistencia. Ese mismo mes explotó la interna y fue borrado del plantel, al punto que después quedó fuera del equipo que fue campeón del mundo.

Karim Benzema lleva 28 goles y ocho asistencias con el Real Madrid esta temporada (Foto: REUTERS)

A juzgar por las palabras de Didier Deschamps, su regreso está lejos de concretarse, aunque el DT galo pidió esperar al cierre de las competiciones para conocer su nómina: “Tendré jugadores que participarán en las dos finales de la Copa de Europa. Tenemos que esperar que todo salga bien, porque lamentablemente no podemos evitar lo inesperado. La única lista que importa es la que enviamos a la UEFA el 1 de junio a la medianoche.”

Su vínculo con Benzema se rompió cuando el jugador lo acusó de racismo por no llevarlo a la Eurocopa de 2016, cuando su conflicto había estallado hacía pocos meses. “No puedo olvidarlo. Cuando es algo sobre mis elecciones como seleccionador, la táctica o el aspecto técnico, tiene lugar de ser y para mí no tiene importancia. Lo otro se pasa de la raya, afecta a mi nombre y a mi familia”, dijo Deschamps recientemente en diálogo con en la emisora RTL.

