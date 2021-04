Real Madrid y Sergio Ramos, cerca del punto de ruptura: “Estamos en una situación muy mala”

Poco a poco se acerca el vencimiento de contrato de Sergio Ramos (Foto: AFP)

La novela entre Sergio Ramos y el Real Madrid está estancada hace desde varias semanas. Con fecha límite el 30 de junio de este año, cada día que pasa es un paso que el defensor central se aleja del club en el que hizo tanta historia. La Casa Blanca, consciente de la difícil situación, ya comenzó a acelerar las negociaciones por David Alaba, central que se irá del Bayern Múnich.

Sobre el próximo mercado de pases que está a la vuelta de la esquina, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, adelantó qué buscará a mitad de año. “El Madrid necesita un cambio, cada X tiempo necesita un cambio. Hemos ganado mucho, han pasado muchas cosas y hay que moverlo para recuperar la ilusión. En ese trabajo estoy”, declaró en charla con el programa ‘El Chiringuito’.

Luego de ser consultado, habló en específico sobre el caso de Sergio Ramos: “Le quiero mucho, pero estamos en una situación muy mala. Y en el Madrid nadie pone el dinero, tenemos que ser realistas. Tenemos toda la vida para arreglarlo, pero ahora mismo estamos todos muy mal, y el Madrid también. De momento, estamos viendo cómo arreglamos el cierre de esta temporada. Y luego ya pensaremos en la temporada que viene”.

David Alaba tendría todo acordado para llegar al Real Madrid por cinco temporadas (Foto: REUTERS)

La posición del presidente es clara, la pelota está en los pies del defensor central. Él debe decidir qué quiere hacer con su carrera profesional y sabe que el Real Madrid está dispuesto a intentar renovarle, aunque no con las pretensiones que desea. “Le quiero como si fuera mi hijo, he hecho por él todo lo que he podido. Pero no me va a animar a que pague más a Sergio Ramos. La situación es la que es, él la sabe también. Deje que cerremos la temporada”, cerró Florentino sobre el tema en charla con El Larguero.

Por todo este panorama los cañones de la Casa Blanca apuntan a David Alaba. Según informó Sky Sports, el austríaco habría llegado a un acuerdo en cuanto a su contrato y firmaría por cinco temporadas. Con once millones de euros netos por temporada, el Madrid se ahorra gran cantidad de dinero al lograr ficharlo en condición de libre. Además, el futbolista tiene la ventaja de que puede jugar en la última línea de central o lateral sumado a que es capaz de aparecer en el mediocampo.

Junto con Militao y Nacho, Alaba sería el tercer central confirmado para la próxima temporada. Otro con la continuidad en duda es Raphael Varane: el francés tiene contrato hasta diciembre de 2021 y, en caso de no renovar, el equipo de la capital española prefiere venderlo y tener un ingreso de dinero antes de sufrir nuevamente con un futbolista que se podría ir libre.

