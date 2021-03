La polémica en el penal de Lionel Messi que el VAR no vio y enojó a los fanáticos del Barcelona

Polémica en el penal errado por Messi

El FC Barcelona y el PSG igualaron 1-1 en el duelo de vuelta por los octavos de final de la Champions League. Un resultado que no le sirvió al conjunto de Ronald Koeman, que necesitaba golear para pensar en la siguiente ronda.

Sin embargo, el equipo culé lo intentó, acechó constantemente al combinado parisino e incluso pudo irse al descanso por delante en el marcador si el VAR hubiera actuado correctamente en el penal que se produjo en los últimos minutos del primer tiempo.

El encuentro estaba 1-1 después del gol de penal de Kylian Mbappé y el misil de Lionel Messi que se metió en el ángulo derecho de Navas. El reloj marcaba los 45 minutos de tiempo regular, más dos de los tres minutos que se habían añadido y fue en ese momento cuando La Pulga se dispuso a ejecutar la pena máxima.

Keylor Navas fue protagonista en el empate del Barcelona con el PSG (Efe)

Fuerte, al medio y un poco hacia la derecha. El balón encontró las piernas del arquero costarricense y posteriormente el travesaño. Luego, Marco Verratti tomó el rebote, despejó hacia el saque de esquina con un cabezazo y el Barcelona se fue al descanso con un empate en el marcador.

Sin embargo, los principales medios catalanes no dejaron pasar un error que no advirtieron los árbitros del VAR: aseguran que ese penal debía volverse a ejecutar al notar una invasión de área que no fue percibida ni por el juez principal ni por la herramienta tecnológica. Es que el mediocampista italiano que intervino en la jugada había entrado en la media luna antes de que saliera el disparo del botín del argentino.

La jugada, en tanto, sí fue revisada antes de que se ejecutara el córner correspondiente ya que el árbitro inglés Anthony Taylor aguardó los detalles en su intercomunicador. Pero los ojos estaban puestos en los pies del ex arquero del Real Madrid, que no se adelantó y mantuvo sus botines sobre la línea hasta último momento. De todos modos, el tiro debió haberse repetido por la acción de Verratti.

Navas salvó al PSG de irse al descanso con un 1-2 en contra (Efe)

La situación hubiera sido diferente. El Barcelona pudo haberse ido al descanso envalentonado, con un 2-1 en el marcador. También podría haber influido en el estado anímico del plantel de cara al segundo tiempo.

A pesar de esa jugada puntual, los de Ronald Koeman también tuvieron otras acciones que pudieron haber terminado en gol. En total, Messi y compañía dispararon hasta veinte veces de las cuales once de ellas fueron al arco, como el tiro al travesaño de Serginho Dest o los remates de Dembelé.

Keylor Navas se transformó en el héroe del partido de vuelta en el Parque de los Príncipes. El costarricense protagonizó diez paradas según remarcó MisterChip en Twitter y se convirtió en el segundo arquero que más paradas realizó ante el Barcelona en un partido de fase eliminatoria de la Champions League, con la misma cantidad que Joe Hart (Manchester City 2015) y a una de Petr Cech (Chelsea 2005).

SEGUIR LEYENDO